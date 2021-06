Bergolo, tra mostre e concerti, si prepara all'estate

Bergolo, con i suoi 55 residenti, risulta essere tra i primi 10 Comuni italiani meno popolosi, ma al secondo posto nella statistica Istat-Open polis a livello nazionale - per i Comuni medio piccoli - relativamente ai trasferimenti parlando di Cultura, con più di 85.000 euro tra mostre d'arte, concerti, restauri di opere architettoniche, quali ad esempio la piccola Pieve di San Sebastiano del XII sec, grazie all'importante contributo delle Fondazioni CRC e CRT, della Regione Piemonte, del GAL e di molte altre realtà.



"Non ci siamo fermati neanche nell’estate 2020, in piena pandemia - afferma il sindaco Mario Marone -: sono state rispettate le regole messe in essere dalle istituzioni nazionali e regionali. Bergolo gode di un clima ideale, salubre, siamo non oltre i 25 Km in linea d’aria da Varazze e 54 km via terra da Savona, l’unione del marino (aria del mare) e la tramontana filtrata dalle Alpi porta un benefico e salutare clima tutto l’anno".

Il 2021 vede un fitto programma di attività di rilievo che va ben oltre i confini regionali.

STAGIONE CONCERTI D’ESTATE 2021 “ I Suoni della Pietra ” dal 26 giugno al 12 settembre. non solo nazionali che si esibiranno all’aperto in luoghi della Pietra, Piazze, Cortili di Palazzi nobiliari, interni di Castelli medioevali, , Pievi, Anfiteatri. Bergolo e tutta la Langa Alta e Bassa, quella Astigiana e i calanchi alessandrini, rappresentano un territorio di bellezza unica, fonte di ispirazione oltre che di vitale rigenerazione. I Borghi di Bergolo, Bubbio, Levice, Monastero Bormida, Montechiaro d’Acqui, Niella Belbo, Pezzolo Valle Uzzone e Torre Bormida hanno creato una collaborazione sinergica attuando un percorso musicale oltre che culturale degna di nota. I 18 spettacoli messi in cartellone rappresentano uno spaccato contemporaneo ma anche storico dell’arte musicale.

Mostra “ La mia scena è un Borgo di Pietra” nel centenario della nascita del grande scenografo Emanuele Luzzati, Bergolo accoglierà opere provenienti dalla Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse di Genova. Bozzetti, modellini, scenografie, fondali, maschere e oggetti di scena saranno messi in mostra nella suggestiva cornice del Borgo di Pietra, faranno da sfondo ideale per la stagione culturale e artistica che animerà la piccola Pieve di San Sebastiano, Teatro della Pietra e nella Sala comunale con una istallazione multimediale. Dal 26 giugno al 26 settembre.

Mostra/installazione permanente di Bruno Murialdo “Itinerario dantesco”. Le pintopitture su Dante nei 700 anni dalla morte, completano un itinerario già iniziato due anni fa, formando parte integrante del luogo bucolico e di bellezza che è il suggestivo Borgo di Pietra, Bergolo. Luogo votato all'arte, è stato detto da artisti, dove la musicalità tra il passato e il presente forma una sinergia con la natura circostante fatta di profumi e di immagini che sicuramente Dante avrebbe amato. Gli schizzi grafici di Bruno Murialdo rivelano senso cromatico fortemente espressivo cogliendo l'essenza comunicativa del Sommo Poeta, arricchendola di un messaggio profondamente attuale.





"ALIMENTIA, una società commerciale specializzata nel settore alimentare, sceglie Bergolo come punto di riferimento per il lancio dell’e-commerce del marchio 100Torri Alba - continua il sindaco -. Il piccolo paese dell’Alta Langa con le sue opere d’arte disseminate nel paese saranno lo sfondo per la promozione della linea di pasta, sughi e dolci ideata per promuovere a livello internazionale i prodotti della nostra zona creando un percorso gastronomico - culturale. La distribuzione e la vendita avverrano anche in loco all’interno del locale PAROLEPERDUTE, in apertura a giorni: un nuovo locale a Bergolo dove si potranno gustare aperitivi e colazioni in un ambiente famigliare su terrazza panoramica".