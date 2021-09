La mostra di Gianni Del Bue “la ricerca dei sogni” ad Alba dal 25 giugno

Venerdì 25 giugno alle ore 17:00, nella Chiesa di San Domenico ad Alba, si inaugura la Mostra Antologica 1970-2021 “La Ricerca dei Sogni” del maestro emiliano Gianni Del Bue, grande artista contemporaneo nonché protagonista dell’arte italiana negli ultimi cinquant’anni.



La cerimonia apre la mostra che durerà fino al 18 luglio, dove l’Ordine dei Cavalieri delle Langhe, con l’artista e in collaborazione con l’Associazione Insieme, ha accuratamente selezionato circa 50 opere di varie dimensioni, realizzate con la tecnica ad olio e acrilico.



«La scelta delle opere si è basata sull’evoluzione del percorso artistico di Del Bue nel corso degli anni, dagli esordi astrattisti negli anni '70 al ritorno alla pittura figurativa con quella capacità tutta sua di rappresentare una realtà onirica» spiega Andrea Vero, Presidente dell’Ordine dei Cavalieri delle Langhe, e consigliere dell’Associazione Insieme «Il nostro obiettivo è stato fin dall'inizio quello di allestire un’esposizione che fosse in grado di suscitare sensazioni profonde nell’animo dei visitatori, che introducesse delicatamente nel suo universo magico fatto di paesaggi sospesi e luoghi dello spirito, verso un’altra dimensione: la realtà trasognata e senza tempo di Gianni».



Andrea Girard, coordinatore del Pianeta Cultura della Galassia di Insieme, aggiunge: «Siamo orgogliosi di sostenere questo progetto, perché l’Ordine dei Cavalieri delle Langhe è un’associazione culturale fortemente radicata sul territorio albese a sostegno del suo sviluppo, in particolare di quello dell’Alta Langa, ed è inoltre molto attiva nel campo del sociale. Un orientamento che la nostra associazione condivide in ottica di valorizzazione territoriale per tutte le aree della nostra Provincia Granda».



La mostra sarà aperta con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì 10-12, 15:30-18:30, sabato e domenica 10-12, 15-19.