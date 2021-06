Cuneo, elezioni comunali: da Rigenerazione a Evoluzione Cuneo

Da Rigenerazione a Evoluzione Cuneo. L’Associazione culturale del presidente Pietro Carluzzo, nata nel novembre 2020, ha fatto un ulteriore passo in avanti per essere pronta alle elezioni Comunali del capoluogo della “Granda” in programma nel 2022. Scegliendo anche il logo per lanciare quella che diventerà una lista civica posizionata nel centrosinistra, ma, al momento, intenzionata a correre da sola.



Lo hanno deciso i componenti della struttura associativa in un partecipato incontro svoltosi al parco Rifreddo di Beinette: luogo scelto per valorizzarequelle aree fuori Cuneo da cui provengono alcuni associati. Oltre a Carluzzo, erano presenti il vicepresidente, Alberto Ubezio, il tesoriere, Domenico Olivero, il segretario, Mattia Pesce, i consiglieri, Sara Mattalia, Roberto Punzi e Lorenzo Bono, e gli iscritti: Lorenzo Busciglio, Lorenzo Scuteri, Nicolò Giuliano, Nicole Pellandino, Pierluigi Viale, Martina Russo, Daniele Marchisio, Manuel Clemente e Pietro Giordano.



Qual è l’obiettivo dell’iniziativa? “In questo modo - spiega il presidente Carluzzo- Rigenerazione ha voluto presentare un nuovo progetto che corre parallelo ad essa. L’Associazione ora avrà il compito di promuovere la cultura, il sociale e l’ambiente attraverso proposte di cittadinanza attiva e di scambio delle idee, mentre Evoluzione Cuneo cercherà di trasformare in linguaggio politico i percorsi che andranno a costruire la visione della città di domani. Portando il proprio contributo in vista delle Comunali del 2022. Ovviamente riprendendo i valori fondanti che stanno alla base di Rigenerazione, cioè cultura, sociale e ambiente, così come i colori presenti sul nuovo logo”.



Il motivo del nome Evoluzione? “Essendo fermamente convinti ed entusiasti di proseguire il cammino iniziato con Rigenerazione, abbiamo deciso di scegliere un nome che, ricordando il lavoro fatto prima, potesse, però, dare un ulteriore impulso innovativo”.



Come intendete organizzare il lavoro nei prossimi mesi? “L’Associazione è al servizio di chi vorrà contribuire dal punto di vista delle proposte. Senza essere necessariamente interessato a intraprendere un percorso politico, ma con la voglia e l’esigenza di avere uno strumento attraverso il quale potersi esprimere, dialogare, partecipare, riflettere, confrontarsi. Invece, la lista civica sarà il contenitore per quanti vorrannomettersi direttamente in gioco provando a lanciarsi politicamente verso l’avventura delle elezioni. Accompagnati dai valori e dal percorso operativo di Rigenerazione”.