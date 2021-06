Atletica: grandi emozioni a Mondovì con il XXI Meeting di Primavera

È un grande ritorno, quello del Meeting di Primavera organizzato dalla A.S.D. Atletica Mondovì-Acqua S. Bernardo, che dopo un anno di stop forzato a causa del Covid, torna ad affermarsi con decisione nel panorama delle manifestazioni italiane di atletica leggera.

Lo confermano i numeri (oltre 570 atleti gara) e i risultati fatti registrare dagli atleti nelle sfide disputatesi domenica 20 giugno sulla pista "Fantoni Bonino" di Mondovì, che come sempre ha saputo regalare fortissime emozioni, ma anche grandi prestazioni tecniche.

Da segnalare, certamente quella di Mario Lambrughi (Atl. Riccardi), che con il tempo di 50''29 si è aggiudicato uno splendido 400 ostacoli e ha fatto suo il Trofeo "Salvatore Bonino", in una avvincente batteria con il talento cuneese Josè Bencosme (Fiamme Gialle). Per lui, "Benco", la seconda piazza, accolta con soddisfazione dall'allenatore e dall'atleta, tornato in pista proprio a Mondovì, dove aveva disputato l'ultima gara prima di due anni di stop e un'operazione al tendine.

Positiva ripresa anche per l'attesissima Daisy Osakue (Fiamme Gialle), in cerca di soddisfazioni dopo un periodo non semplice a causa di un piccolo infortunio. A Mondovì, ultimo test prima dei Campionati Italiani a cui si presenta come favorita, si riassesta sulle sue misure, facendo registrare un lancio da 58,71 metri che gli vale la prima piazza nel disco femminile e il Trofeo Generali Italia - Agenzia di Mondovì.

Da segnalare anche la prova del genovese Lorenzo Tonetto (Atl. Trionfo Ligure) che con un lancio da 48,64 mt segna il record italiano di categoria (F64) e si candida tra i "papabili" per rappresentare l'Italia alle Paralimpiadi di Tokyo.

Il miglior risultato tecnico sui 100 metri va a Chiara Melon (Atl. Brescia S. Marco), già vincitrice del Meeting 2019, in cui da Junior si rivelò alla ribalta italiana. Questa volta, sulla "Fantoni Bonino" fa registrare uno splendido 10''62 in batteria seguito dal 10''68 in finale, aggiudicandosi non solo la vittoria (davanti alla piemontese Gaya Bertello con 10''88), ma anche il Trofeo "Milvio Fantoni", consegnato dalla moglie Marcella Carpanelli Fantoni in rappresentanza dell'ANFI Mondovì.

Nei 100 metri maschili, invece, dopo la defezione all'ultimo minuto dell'azzurro Federico Cattaneo, la vittoria al fotofinish va a Federico Lisa (S.A.F.Atletica Piemonte), con il tempo di 10''70. Nei 400 femminili, buona prova per Aurora Casagrande Montesi (CUS Pro Patria Milano), che chiude con il nuovo personale di 53''51. Nel lungo, Jesse Thibodeau sale sul gradino più alto del podio con un balzo misurato a 7,32 mt: una vittoria per nulla scontata vista la giornata di grazia del secondo classificato Federico Scarselli (Novatletica Chieri), atterrato a 7,28 mt. Ma è soprattutto nei 3.000 mt che il XXI Meeting di Primavera ha regalato tempi straordinari.

Nella gara maschile, con lepre al passaggio fino ai 1200 mt, i primi tre atleti - tutti allenati dal tecnico azzurro Gianni Crepaldi - hanno fatto segnare il record personale. Eccellenti, in particolare, le prove di Dario De Caro, primo classificato con 8'00''77 e Francesco Breusa, secondo con 8'03''81 (entrambi dell'Atl. CUS Torino). Ai vincitori dei 3.000 mt, il Trofeo Karhu, consegnato dal past President Fidal nazionale e Campione europeo Franco Arese.

Tra le donne, la vittoria va ad Arianna Reniero (Atl. Stronese), preparata dalla Presidente Fidal Piemonte Clelia Zola, con un'ottima prova per l'atleta di casa Adele Roatta. In una gara molto tirata, infatti, Adele si è avvicinata ulteriormente al muro dei 10 minuti, chiudendo a 10'03''05, tempo che la porta in cima alla graduatoria italiana sulla distanza nella categoria Allieve: certamente di buon auspicio per gli Italiani in programma il prossimo luglio a Rieti.

Alla trasferta laziale, con i colori della A.S.D. Atletica Mondovì-Acqua S. Bernardo, parteciperanno anche le staffettiste della 4X100 Alice Boasso, Sofia Sannino, Francesca Bilardo e Rebecca Roà, che, oltre al terzo gradino del podio, hanno ottenuto l'agognato minimo per la qualificazione. Una soddisfazione enorme per le quattro atlete al primo anno di categoria e per i loro tecnici Andrea Pace ed Enrico Priale. A completare la rappresentanza monregalese a Rieti, già sicura del pass ottenuto in precedenza, anche Elisa Gallo sui 400 metri ad ostacoli (nuovo personale 1'07''90), allenata, come Adele Roatta, dal tecnico Augusto Griseri.

"Dopo più di un anno di pandemia - dichiara al termine delle gare il Responsabile organizzativo del Meeting di Primavera, Enrico Priale - quella di oggi è stata sicuramente una bellissima giornata di sport, con numeri elevati, ma correttamente gestiti nell'ottica dei protocolli anticontagio. Il ringraziamento principale va, dunque, a tutti i volontari (oltre ai tecnici e ai dirigenti) che prima, durante e dopo il Meeting hanno lavorato e creduto in questo evento, consentendone la realizzazione. Un grazie, poi, alla Polizia Municipale di Mondovì per la sua disponibilità, alla Protezione Civile per il supporto, agli sponsor per il sostegno economico. Sicuramente il Meeting di Primavera è una manifestazione che può crescere e ha le potenzialità per richiamare a Mondovì atleti di altissimo livello. Lavoreremo sin d'ora affinché ciò possa realizzarsi già a partire dalla prossima edizione".

Meeting Giovanile: i successi in casa A.S.D. Atletica Mondovì

C'è soddisfazione, in casa della A.S.D. Atletica Mondovì - Acqua S. Bernardo, anche per i risultati conseguiti nel Meeting Giovanile svoltosi in mattinata, che ha visto l'assegnazione dei Titoli provinciali Ragazzi/e e gare di contorno della categoria Cadetti e Allievi. Il giovane atleta di casa Matteo Blangero, splendido esempio di come la sinergia tra diverse realtà sportive possa rivelarsi fruttuosa (nel caso specifico quella con la A.S.D. Sci Club Valle Ellero), si è infatti laureato Campione provinciale nei 600 mt con il tempo di 1'43''23, mentre Lorenzo Lequio ha conquistato il terzo posto nei 60 mt con 8''84 e Leonardo Raineri, con un lancio da 9,45 mt, si è aggiudicato il bronzo nel lancio del peso. Buone prove anche nella categoria Cadetti, in cui Jacopo Grosso ha ottenuto la seconda piazza nel lancio del disco (21,41), mentre Soraia Cillario in 4'25''08 e Caterina Boetti in 4'32''97 sono giunte rispettivamente seconda e terza nel 1200 mt siepi. Buon risultato anche per Andrea Guffanti, che si è classificato secondo nel lancio del giavellotto, con una spallata misurata a 40,06. mt. Una giornata di grande interesse, con l'augurio dei tecnici monregalesi che queste giovani promesse possano un giorno vivere da protagonisti l'appuntamento con il Meeting Assoluto.

Il grazie del Meeting di Primavera

L’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo intende ringraziare chi ha permesso l’organizzazione ed il regolare svolgimento della XXI Edizione del Meeting di Primavera del 20 giugno 2021.

Un ringraziamento a: Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Coni Comitato Regionale Piemonte per la concessione del patrocinio; Comune di Mondovì per la concessione del patrocinio e supporto logistico; Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e BAM Banca Alpi Marittime; Sponsor Tecnico "Karhu" e il “Podio Sport”Grazie al main sponsor dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo nella figura del a.d. Dott. Antonio Biella e agli Sponsor Commerciali (in ordine sparso) Generali Assicurazioni Mondovì, Hotel e Ristorante Commercio di Roccaforte, Giuggia Costruzioni e Edilvetta, Mondofood, Atelier della Bici, Hotel Ristorante i Gelsi, Aquarama, Sai Automazione, Federal Mogul, Uvex, Molino Bongiovanni, 2 Gamma, Gastaldi Assicurazioni, Nord Ovest, Antica Dispensa, La Ribezza Boutique Hotel, LPM Prefabbricati, Poliambulatorio Bios, Edilcar, Rossi Ferramenta, Nuova Elettrodiesel, Fratelli Guffanti, Punto Bere e Trattoria Croce d’Oro, Fontanafredda.

Un sentito ringraziamento anche al Comando di Polizia Municipale della Città di Mondovì e al Gruppo Comunale di Protezione Civile. Grazie, infine, alla Pro Loco di Vicoforte (presidente Giuseppe Badino) per la disponibilità dei tavoli, delle sedie e dei gazebo.