Atletica Saluzzo protagonista a La Mezza di Torino

Sono il keniano Eric Muthomi Riungu dell’Atl. Saluzzo e l’azzurra Sara Brogiato (Aeronautica) i vincitori de La Mezza di Torino, disputatasi in notturna sabato 19 giugno con partenza e arrivo al Parco del Valentino e l'organizzazione di Base Running.

La manifestazione ha segnato la ripresa della corsa su strada anche nella città di Torino.

Riungu chiude in 1h06:28 precedendo il connazionale e compagno di club Sammy Kipngetich che, a sua volta, taglia il traguardo in 1:06.46. Sul terzo gradino del podio Marco Mazzon (Run Athletic Team) in 1h12:51.

A dominare la classifica femminile è la torinese Sara Brogiato, settima assoluta, che ferma il cronometro in 1h15:15. Buona prova di efficienza la sua, con un finale in decisa rimonta. Alle sue spalle, è seconda la keniana dell’Atl. Saluzzo, campionessa mondiale di corsa in montagna, Lucy Wambui Murigi, con 1h16:13; terza piazza ancora per l’Atl. Saluzzo con Addisalem Tegegn, 1h18:34 il suo tempo.

Nella 10km successo di Davide Scaglia (Battaglio CUS Torino) in 31:45, davanti a Paolo Gallo (Atl. Giò 22 Rivera) e a Gianluca Ferrato (Atl. Saluzzo).

Nella classifica femminile primo posto per Carla Primo (Rari Nantes Torino); sul podio anche Roberta Bombaci (ASD Brancaleone Asti) e Iris Baretto (S.S. Trionfo Ligure) rispettivamente in 38:33 e 38:43.