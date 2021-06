Basket: gioia Pallacanestro Farigliano, gli U13 sono campioni regionali!

Domenica 20 giugno, ovvero una data storica per la Pallacanestro Farigliano. Perché quello che sembrava essere un traguardo irraggiungibile per una piccola società cuneese, davanti alle grandi corazzate piemontesi, diventa realtà.

Per la prima volta, la Pallacanestro Farigliano laurea una sua squadra campione regionale Fip. Il super gruppo degli Under 13 2007-08-09, vincente anche in Under 14 Csi il giorno prima, ha portato a casa la coppa, in una stagione assolutamente anomala con quasi 40 allenamenti che si sono svolti dietro ad un monitor della propria stanza.

«Una grandissima stagione – commenta il presidente Gianluca Sappa –, nonostante gli stop forzati e gli infortuni, siamo riusciti a coinvolgere e mantenere vivo l'interesse di tanti giovani appassionati. Giocare tre finali (Fip Under 13 e in Csi con Under 12 e Under 14) e ritornare a vivere queste emozioni è stato importantissimo per i ragazzi e per la loro crescita cestistica. Lo staff e gli allenatori hanno svolto davvero un grande lavoro. Un ringraziamento va ai genitori che hanno creduto nel nostro progetto, agli sponsor che, nonostante il difficile periodo hanno continuato a sostenerci, e all’Amministrazione comunale che supporta le nostre iniziative dandoci la possibilità di continuare a crescere».

UNDER 13

PF 64

BERTRAM TORTONA 33

21-4, 37-17, 51-27

In un palazzetto pieno (nel rispetto delle limitazioni Covid), con il grande tifo della famiglia fariglianese c’è anche un pizzico di tensione nei ragazzi che erano alla loro prima importante finale Fip. Ma dalla palla a due in poi inizia lo show della banda Sappa-Alberione: grande difesa, super attacco e contropiede. Al 10’ la Pf è già avanti 21-4. Nel secondo quarto gli ospiti segnano tre canestri consecutivi, ma dopo il “timeout” i “gatti rossi” tornano carichi in campo e, nonostante alcuni errori su facili conclusioni, vanno all’intervallo sul 37-17. Al rientro, complice i falli, Tortona perde i giocatori migliori, e la Pf allunga di altri 7 punti, al 30’: 51-27. Nell’ultimo quarto l’intensità non cala. Si arriva così al 40’ sul 64-33, che laurea per la prima volta nella sua storia una squadra Pf campione regionale FIP.

PF. Zavattero Bottero, Alberione, Schellino, Fresia Dotta, Zoppi, Prandi, Devalle, Nastasi, Manera, Mariani, Pecchenino, Roagna. All. Sappa, Alberione.