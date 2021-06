Obstacle Course Race: tre ori per Bruno Manca in altrettante competizioni nazionali

Ottime prestazioni dell'atleta Bruno Manca nelle ultime gare di Campionati OCR, in corso di svolgimento in tutta Italia, che mettono in palio la qualificazione per i campionati Europei e Mondiali della specialità rispettivamente in Italia nel 2022 e negli Stati Uniti a settembre del 2021.

All' INFERNO ALP che si è disputata domenica a Prato Nevoso, Manca, anche capitano del Team Ocr Arena Contest con sede a Cuneo, Savona ed Asti, conquista il 1° posto di categoria. La gara è stata tracciata sulle piste da sci con un dislivello di circa 800+ e 11 km in cui oltre alla corsa, bisognava affrontare 25 ostacoli, distribuiti sul percorso, simili a quelli utilizzati dai militari per il loro addestramento.

Stesso risultato anche per la competizione 2V Race OCR Challenge di Lecco e la OCR Evolution Race di Torino, due gare con un formato diverso in quanto, lo stesso numero di ostacoli dell' INFERNO sono distribuiti si circa 800/1000 metri di percorso quindi con un'intensità tecnica molto elevata.

Conquista il bronzo di categoria Saglietti Chiara staccando anche lei la qualificazione per gli Europei e Mondiali. Si sono difesi bene anche altri atleti tesserati per il team: Erica Bona, Angelica Bosio, Cindy Bergeron, Davide Luca, Rosario Capasso, Andrea Rain e Federico Giraudo. Prossimo appuntamento domenica 27 in Val d'Aosta per la Celtic Death