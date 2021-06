Volley A2/F: E’ Ufficiale…“al centro non si passa!". La Lpm Bam Mondovì conferma Beatrice Molinaro

Altro annuncio in casa Puma! La Lpm Bam Mondovì ha ufficializzato la conferma della centrale Beatrice Molinaro. Una conferma per nulla scontata viste le tante richieste che erano giunte al procuratore della giocatrice originaria di Monfalcone, reduce da una stagione in continuo crescendo. Solida nella difesa a muro ed efficace in attacco, la Molinaro si è rivelata abile anche in battuta, grazie a un servizio teso e “velenoso”.

Insomma, una centrale completa e dalle indiscutibili qualità tecniche e umane. Per il buon esito dell’operazione ha avuto un peso determinante la chiara volontà di Beatrice di proseguire l’avventura monregalese, a conferma del fatto che la forte centrale si sia trovata particolarmente bene a Mondovì. Di seguito il comunicato della società della presidente Alessandra Fissolo:

Il solstizio d’estate porta nella rosa della nuova Lpm Bam Mondovì la conferma di Beatrice Molinaro.

Dopo gli annunci di Taborelli, Cumino e Populini, la corte di Solforati si rafforza con la potenza e il carisma della forte centrale friulana. Con 325 punti messi a terra nella stagione 2020/2021, Molinaro è indubbiamente una delle migliori nel suo ruolo e la società monregalese ha voluto proseguire il progetto insieme a lei: una pedina senz’altro fondamentale in campo e dalle grandi qualità umane fuori dal taraflex.

Beatrice Molinaro, ventisei anni compiuti da pochi giorni, è davvero entusiasta e piena di energia per la prossima stagione: “Ho tanta voglia di ricominciare, sono prontissima! Non ho avuto dubbi sul voler proseguire la mia carriera con l’Lpm Bam Mondovì e sono contenta che la società mi abbia voluto confermare. Sarebbe stato brutto salutarsi dopo un anno pazzesco come quello scorso. Sento che adesso bisogna portare a termine cosa non siamo riuscite a fare nella passata stagione, dove siamo arrivate ad un passo dal grande sogno: quest’anno si parte con un’altra carica, con un obiettivo preciso!”

“Siamo contenti di poter ancora contare su Molinaro” - spiega paolo Borello, ds della Lpm Bam Mondovì - “E’ un’atleta esperta, che ha sempre dato il massimo. Grintosa in campo e pacata fuori, Beatrice ha dimostrato di essere capace di grandi cose, regalando tante emozioni. La squadra è stata allestita con la voglia e la determinazione di migliorare e con Molinaro potremo volare un po’ più in alto.”

Dopo una stagione particolare e complicata, la voglia di “normalità” è il desiderio comune a tutti gli sportivi. Non è da meno Beatrice Molinaro che, felice di proseguire la carriera in rossoblu, non può non pensare ai tifosi ed al pubblico monregalese: “Non vedo l’ora di rivederli e speriamo di risentirli dal vivo in palestra, e non soltanto da lontano. Ho tanta voglia di vivere questa stagione insieme a loro! I nostri tifosi ci sono stati anche nell’anno in cui non si poteva entrare nei palazzetti… chissà che bello sarà averli vicino a noi! Non vedo l’ora di viverli a pieno ritmo.”