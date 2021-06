Volley Femminile: Vallefoglia e Brescia accolgono le ex pumine Scola e Tanase

Francesca Scola e Alice Tanase hanno ufficialmente una nuova "casa". Le ormai ex Pumine questa mattina sono state annunciate dalle nuove rispettive società di appartenenza. Salto in A1 per Francesca Scola, nuova palleggiatrice della Megabox Vallefoglia, fresca vincitrice dei Play-off di A2.

Torna nella "sua" Lombardia, invece, la schiacciatrice Alice Tanase, che dalla Lpm Bam Mondovì passa alla Banca Valsabbina Millenium Brescia, retrocessa in A2, ma che spera ancora in un possibile ripescaggio nella massima serie. Due destinazioni prestigiose, dunque, per le due giovani ex Pumine dopo due stagioni trascorse a Mondovì. A Francesca Scola e Alice Tanase rivolgiamo un sincero in bocca al lupo per la loro nuova avventura sportiva.