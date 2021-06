Il mare viola di Sale San Giovanni

Viola a perdita d’occhio. Non siamo in Provenza, ma a Sale San Giovanni, dove i campi di lavanda sono in piena fioritura. È una macchia dal color della serenità, che esplode in tutta la sua suggestione nello scatto del fotografo braidese Tino Gerbaldo.

Siamo in un luogo di pace e relax in cui trionfa la meraviglia della natura, nella sua semplicità, immersi nelle proprietà inebrianti del fiore che seduce per profumo, colore, le mille virtù. Uno spettacolo da non perdere che evoca posti lontani, romantici ed eleganti, ma a portata di tutti coloro che hanno voglia di fare una gita scoprendo un “mare viola” nel cuore delle Langhe.

A Sale San Giovanni, da metà giugno ad inizio luglio, la Lavandula angustifolia è in piena fioritura. Successivamente, informa il sito del Comune, si provvederà al taglio ed alla raccolta dei fiori che verranno trasformati, mediante distillazione, in profumatissimo olio essenziale biologico oppure essiccati.

Tra le piante medicinali la lavanda è una delle più classiche, e non solo per il proprio benefico profumo, ciò che però molti non sanno è che in natura esistono 28 sottospecie di lavanda, ognuna con le sue caratteristiche.

Durante i fine settimana, fino a domenica 11 luglio, le strade comunali che conducono ai campi di lavanda saranno percorribili dai turisti soltanto a piedi o in bicicletta. L’accesso con veicoli a motore sarà consentito esclusivamente ai mezzi di polizia e soccorso, alle persone diversamente abili, ai residenti ed autorizzati, ai mezzi agricoli.

Il Comune, attraverso il proprio sito web - http://www.turismosalesangiovanni.it/ -, fa sapere che quest’anno la comunità di Sale San Giovanni chiede un piccolo contributo di 2 euro a persona per accedere ai percorsi che attraversano le coltivazioni. Il contributo servirà a far fronte alle spese di mantenimento dei percorsi, garantire la sicurezza e alcuni servizi basilari, spese ormai insostenibili per il piccolo Comune. In cambio si riceverà un braccialetto che permetterà di accedere anche alla visita guidata delle chiese, il cui ingresso sarà contingentato in base alle disposizioni anti-Covid vigenti.