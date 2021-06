Volley maschile: Cuneo batte Sant'Anna e si laurea campione regionale U19

Cuneo domina la Finale Regionale ed è Campione del Piemonte Under 19 maschile.

La Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo, allenata dai coach Giorgio Salomone, Daniele Vergnaghi e Gianpiero Tassone, conquista con un netto 3-0 la Finale contro il Sant’Anna Volley, alzando al cielo la Coppa al “PalaLingotto” di Torino.

I cuneesi salgono così sul tetto del Piemonte dopo un campionato da Capolista, aggiudicandosi la Semifinale con il Volley Parella Torino nella quale, a parte qualche difficoltà nell’adeguarsi agli spazi ridotti della “Manzoni” divisa a metà, hanno gestito al meglio le proprie capacità e soprattutto sono stati lucidi nei momenti importanti (aggiudicandosi il primo e il terzo set ai vantaggi) e infine con la vittoria sul Sant’anna Volley in un match mai in discussione.

Oltre alla vittoria di squadra riconoscimento individuale assegnato a Roberto Trinchero, palleggiatore del Cuneo Volley, come MVP della Finale Regionale.

Il prossimo step saranno le Finali Interregionali, che vedranno i cuneesi in veste “padroni di casa”; Cuneo ospiterà i coetanei della Stella Azzurra Malnate e della Colombo Genova nel triangolare per il triangolare interregionale valido per la qualificazione alle Finali Nazionali Under 19 maschili che si svolgeranno dal 9 all’11 luglio a Fano, nelle Marche. In programma per il prossimo weekend, con molta probabilità sarà rinviato a martedì 29 e mercoledì 30, in quanto alcuni giocatori della compagine genovese risultano impegnati nel fine settimana con le Finali Nazionali U17. Pertanto nei prossimi giorni verrà ufficializzato lo slittamento delle gare.

Le date possono variare, ma il programma delle partite no; il primo giorno alla 16.30 i cuneesi affronteranno i lombardi, dopodiché i perdenti del primo match disputeranno la gara della mattina ( ore 10.00) del secondo giorno contro il Genova, mentre i vincenti incontrerano i liguri alle 16.30.

Il triangolare sarà trasmesso in Diretta sul canale YouTube Cuneo Volley TV -> www.youtube.com/c/CuneoVolleyTV

Finale (20/06/2021) – Under 19 maschile

BAM Mercatò Cuneo – Sant’Anna Volley 3-0 (25-11/25-15/25-20)

Lo starting six di Cuneo: Trinchero palleggio, D’Amato opposto, Gjokicaj e Rainero centro, Chiapello e Vergnaghi schiacciatori; Bisotto (L).

Il completo controllo del gioco da parte dei cuneesi, ha permesso a coach Salomone di far entrare tutti i giocatori a referto, i quali hanno risposto efficacemente alla chiamata in campo.

Banca Alpi Marittime Mercatò: Trinchero 4, D’amato 5, Gjokicaj 4, Rainero 7, Chiapello 6, Vergnaghi 9; Bisotto (L); Pellegrino, Cardona 5, Agapitos 7, Falco 1, Rado, Giordano, Quaranta.All.: Giorgio Salomone II-III All.: Daniele Vergnaghi e Gianpiero Tassone