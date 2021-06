A Lesegno "Quattro generazioni e una Vespa": due nuovi murales raccontano il legame del paese con un mito tutto italiano

Lesegno continua a raccontarsi attraverso i murales dedicati alla "Vespa", un progetto portato avanti grazie al gruppo di vespisti "Rascia Cune", guidato da Maurizio Silvano e supportato dall'amministrazione comunale del sindaco Emanuele Rizzo.

I dipinti, realizzati da diversi artisti del territorio, si possono ammirare percorrendo la statale 28, in centro paese e sulle case di numerosi privati. Un modo per raccontare la storia del paese che, in passato, è stato una piccola filiale Piaggio.

I primi murales erano stati realizzati da Enrico Roà e dopo di lui molti altri artisti hanno raccolto il testimone, trasformando la storia in arte.

Nelle scorse settimane sono stati realizzati due nuovi murales, a Lesegno Parata, realizzati dal villanovese "Fabry il pitur" per Tiziana Chionetti e Giampiero Garbolino: "Quattro generazioni e una Vespa" il titolo che racconta la storia della famiglia e della mitica Vespa.

"I due murales realizzati uno monocromatico e l'altro a colori hanno un filo conduttore che li lega: la Vespa che, nonostante sia passato più di mezzo secolo dall'acquisto continua a regalare sogni e libertà alle nuove generazioni" - spiegano i proprietari - "Non sono trascurabili i particolari del disegno: i girasoli, il cappello da alpino riconducibile al proprietario, reduce di Russia. La data (1946-2021) scritta sul nastro che avvolge i girasoli ricorda l'anniversario del deposito del brevetto della Vespa Piaggio".

Un ulteriore passo di crescita per questo ambizioso progetto che avrà certamente interessanti risvolti anche a livello turistico, raccontato la storia e gli abitanti del paese con "ra Vespa 'nsima ra muragna".