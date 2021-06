Ceva, sede distaccata della Questura di Cuneo: "Un servizio strategico per un intero territorio"

Da alcuni mesi l'ex sede della Polstrada di Ceva, in seguito agli accordi ed alla firma del protocollo di intesa tra il Capo della Polizia, il Questore ed il Sindaco di Ceva, è stata riaperta come sede distaccata della Questura di Cuneo, a distanza di quattro mesi circa, il primo cittadino fa il punto e ringrazia tutti coloro che si sono adoperati per rendere possibile questo servizio.

"Un’utilissima realtà" - commenta il sindaco Vincenzo Bezzone - "Il bilancio di questo primo periodo è largamente positivo. Il flusso dell’utenza è quantificabile in centinaia di persone. Un numero così imponente per cui le istituzioni stanno valutando la possibilità di estendere i giorni e gli orari di apertura degli sportelli. A detta degli utenti il servizio si evidenzia in qualità, efficienza e cortesia con un alto gradimento nella cittadinanza.