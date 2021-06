Espaci Occitan di Dronero: l’omaggio del piemontesista Giuseppe Goria a Edoardo Vercelletti, a ciquant’anni dalla morte

A Dronero, presso l’associazione Espaci Occitan proseguono gli appuntamenti di “Un pOC a pr’un. La letteratura occitana per tutt”. Questo giovedì, 24 giugno, alle 18:00 Lucia Norbiato, una delle massime studiose di Beppe Rosso, presenterà il suo ultimo libro “Viols. En navizant Bep Rous”, con cinque inediti del grande poeta e cultore di Borgo e della Valle Stura.



Piemontesista, collaboratore anche di “Ousitano vivo”, lo scorso giovedì pomeriggio Giuseppe Goria ha invece reso omaggio a Edoardo Vercelletti a ciquant’anni dalla morte. Un interessante viaggio di scoperta, nella storia di un tempo ma soprattutto nella personalità di un uomo che, attraverso precise espressività, aveva scelto di comunicare.



Originario di Valdieri e trasferitosi a Torino dove, dopo il diploma di ragioneria, aveva trovato lavoro presso il comune, Vercelletti è stato autore di poesie, canzoni e commedie di successo, dapprima in piemontese e successivamente anche in occitano. Uno stile assolutamente innovativo, contraddistinto non soltanto da un’originalità di contenuto, anche e molto in termini linguistici.



Quel “fet” invece che “fait”, quel non mettere la “n” alla terza persona plurale: scriveva il parlato, senza il timore di non utilizzare il linguaggio più titolato. Così, nella sua espressività, il collegamento anche ai giorni nostri, a quel “politicamente corretto” che spesso è frutto di dibattiti.



Alle persone presenti ad ascoltare sono stati distribuiti dei fogli con alcuni scritti dell’autore, mentre Giuseppe Goria li ha letti a voce alta. Molta preparazione da parte sua, una fo passione, riuscendo a incuriosire e coinvolgere i presenti. In sala un signore di Valdieri, che a fine incontro è intervenuto: lì, ancora oggi, i bimbi imparano e cantano le canzoni di Vercelletti!



L’iniziativa “Un pOC a pr’un. La letteratura occitana per tutti” rientra nel progetto dell’Unione Montana Valle Maira finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del programma di interventi previsti dalla L.482/99 coordinato dalla Regione Piemonte.



Gli appuntamenti sono ad ingresso libero, ma è obbligatoria la prenotazione allo 0171.904075 o segreteria@espaci-occitan.org.