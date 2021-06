Il Centro Medico “Santa Chiara” apre a Saluzzo

Saluzzo, la nuova sede del Centro Medico Santa Chiara in via Torino. Il titolare Alberto Riello e alcuni professionisti che hanno partecipato alla inaugurazione

Inaugurata sabato la nuova sede del Centro medico Santa Chiara, in via Torino 73 bis, nell’edificio a vetrate, al piano superiore dell’Odontoiatria saluzzese.

A Saluzzo arriva il marchio e l’esperienza del poliambulatorio di assistenza specialistica, creato a Bra sette anni fa, per offrire anche nel Saluzzese – sottolinea il titolare Alberto Riello - “un servizio sanitario moderno, preciso, puntuale e ad ampio raggio. Abbiamo colto l'opportunità di utilizzare questi locali liberi sopra lo studio dentistico e già predisposti per strumentazioni e accesso agevolato per tutti gli utenti.

Ne siamo felici perché Saluzzo è una piazza molto importante.

Per dare un servizio di alto taglio ci vuole anche un territorio che accolga con entusiasmo l’eccellenza degli specialisti che vi operano e della struttura ambulatoriale”.

Collaboreranno con il centro oltre una quarantina di medici di varie specialità ( dalla pediatria all’oculistica, dalla cardiologia all’urologia, dalla ginecologia all’ortopedia) che operano in intramoenia ed extramoenia e, tra questi, molti del Saluzzese.

Il poliambulatorio che ha convenzioni con l’Asl, assicurazioni, aziende, associazioni di categoria, dispone di apparecchiature medico-diagnostiche ed elettromedicali all’avanguardia per esami strumentali e terapie riabilitative in sede.

Il centro sarà aperto dal lunedì al venerdì: 9 -13 / 15 – 19.

Per info tel: 0175 44840 e sul sito: www.centromedicosantachiara.it