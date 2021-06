L’assessore regionale Caucino visita gli stabili Atc di Alba

Proseguono i sopralluoghi dell’assessore regionale al Welfare, con delega alla Casa, Chiara Caucino presso gli immobili gestiti dall’Atc del Piemonte Sud.

Dopo la recente visita ad Alessandria, Novi Ligure, Arquata Scrivia, Acqui Terme, Tortona e Casale Monferrato, l’Assessore sarà in visita il giorno di giovedì 24 giugno 2021 nelle città di Alba e Asti presso gli stabili Atc.

L’intensa giornata inizierà alle 10, con la visita dell’assessore alla sede del Comune di Alba, accompagnata dal presidente dell’Atc, Paolo Caviglia, dal vicepresidente, Marco Buttieri e dai consiglieri dell’Ente, Mario Canova e Gino Garzino, congiuntamente con il sindaco e gli assessori della Città.

Successivamente l’assessore regionale visiterà gli stabili di edilizia residenziale pubblica di via Pinot Gallizio 12/14/16, angolo via Cencio 23/25 e Via De Gasperi 21/23.

Nel pomeriggio l’esponente della Giunta regionale, sempre accompagnata dal presidente Caviglia, si recherà in visita agli stabili di Asti, in Via Madre Teresa di Calcutta 7/9, 8/10, 12/14 e 11 e Via Pasolini 3/5, anche in questo caso unitamente al sindaco e agli assessori della città di Asti.