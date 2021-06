Lotta all'anoressia e bulimia, Pd Piemonte: "Rete territoriale per pazienti e famiglie"

In via prioritaria la proposta chiede di costituire un centro di Coordinamento regionale per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione, che dovrà elaborare delle linee guida regionali per la diagnosi precoce, la gestione delle liste di attesa e la continuità assistenziale e di cure. La legge punta alla promozione di attività formative e di aggiornamento professionale per operatori sanitari, medici e pediatri. La legge sottolinea poi l'importanza del percorso Lilla nel pronto soccorso per la presa in carico immediata dei pazienti affetti da disturbi, così come così come il miglioramento degli interventi ambulatoriali nelle ASL per intercettare rapidamente gli ammalati.