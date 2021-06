"Paolo era un sognatore": grande commozione ai funerali della "tigre di Cuneo"

Una fiumana di persone ha raggiunto silenziosa, questa mattina, la parrocchia in frazione Madonna dell'Olmo di Cuneo per partecipare ai funerali di Paolo Armando, 49 anni, scomparso improvvisamente la sera di giovedì 17 giugno.



Armando era un apprezzato informatico e lavorava in Provincia dal 2003 nel settore Servizi Informativi, impegnato in particolare nella gestione dei programmi informatici interni a servizio di tutti gli uffici. Sposato, tre bambini, viveva a Madonna dell’Olmo. Lascia la moglie Paola Ramello e i figli Michela (15 anni), Sara (12 anni) e Francesco (8 anni), e l’anziana mamma Elda.



Era molto conosciuto in tutta la provincia per aver partecipato alla quarta edizione di Masterchef, a cavallo tra il 2014 e il 2015, dove gli era stato affibbiato il soprannome “la tigre” per la grinta e l’impegno che metteva in tutti i suoi lavori. Armando era testimonial di molte manifestazioni e sui media locali dove veniva invitato come chef e per corsi di cucina. Era molto impegnato nella sua comunità, dove ricopriva il ruolo di catechista.



Il parroco nell'omelia: "È scesa la sera per Paolo che è passato all'altra riva. Una tempesta si è abbattuta su di noi, lasciandoci impauriti e smarriti. Cara Paola, io avevo celebrato il vostro matrimonio. Tu avresti voluto invecchiare con Paolo per crescere insieme i vostri figli. Ci sentiamo tutti fragili e disorientati, ma chiamati a remare insieme. In questa barca ci siamo tutti. Quanto dolore c'è nel mondo. Invitiamo Gesù nelle barche della nostra vita, consegniamogli le nostre angosce. Con Dio, la vita non muore mai. Portiamo avanti i sogni di Paolo, la sua passione per la cucina. Paolo era un sognatore, pur scontrandosi con la forza del male e della malattia. Cara famiglia di Paolo, tutti noi desideriamo essere famiglia per voi, per portare la Croce e raggiungere la speranza del cielo. Non abbiate paura".



Alla cerimonia funebre era presente anche il presidente della Provincia e sindaco di Cuneo Federico Borgna, accompagnato dal presidente del consiglio comunale Alessandro Spedale: “Una grande perdita per il nostro ente, ma anche per tutta la comunità provinciale che aveva imparato a conoscerlo e ad apprezzarne le grandi doti umane e professionali. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di così grande dolore".