Si torna a pulire il parco fluviale a Cuneo: il 26 giugno Plastic Free chiama a raccolta i volontari

Il prossimo 26 giugno 2021 Plastic Free riprenderà da dove ha lasciato; lo scorso maggio infatti la raccolta - firmata dall’ormai nota associazione Onlus - aveva interessato la zona del parco Fluviale del lato Gesso, dove oltre 200 persone avevano risposto alla chiamata in azione per ripulire le sponde del fiume.

Non è bastato però un pomeriggio per rimettere in sesto la zona, gravemente vessata dalle inondazioni dello scorso inverno e che hanno portato a valle una quantità di rifiuti impressionante: sono state raccolte oltre due tonnellate di rifiuti tra plastica, indifferenziata, ferrosi e pneumatici. Il periodo estivo infatti è vantaggioso, poiché la scarsità dell’acqua ha permesso di raggiungere con facilità il letto del fiume e svelare una condizione preoccupante che ha richiamato le attenzioni dei referenti Plastic Free di Cuneo. La raccolta si era dovuta interrompere, per questioni di tempo, proprio dalla zona limitrofa alla cascina Costantino, da dove si riprenderà per il prossimo evento, appunto.

Come l’ultima volta il ritrovo sarà nell’area pic-nic del Parco Fluviale lato Gesso (dopo la discesa Giordanego) dalla quale però, dopo un breve briefing, ci si sposterà direttamente nell’area interessata per iniziare la raccolta. Questa volta l’appuntamento sarà di mattina, alle ore 9, per evitare che il caldo opprimente delle ore pomeridiane comprometta la riuscita dell’evento. I sacchi per la raccolta saranno distribuiti in fase iniziale, mentre i guanti saranno a carico del volontario. La raccolta sarà gestita nel pieno rispetto dei protocolli e delle normative vigenti Anti-Covid.

Come ormai consuetudine il giorno della raccolta ci sarà nuovamente la piantumazione di un albero autoctono offerto dal vivaio Roagna, che premia in questo modo l’iniziativa della Plastic Free e i comportamenti esemplari dei cittadini cuneesi sensibili all’ambiente.

Per poter partecipare all'evento è necessario aderire all'iscrizione gratuita, accedendo a questo link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/26giu-cuneo/

Si ricorda che per i minorenni (oltre l’iscrizione) è necessario scaricare il modulo aggiuntivo.

Per unirsi al gruppo WhatsApp PLASTICFREE CUNEO e rimanere aggiornati sugli eventi accedere al link: https://chat.whatsapp.com/KSM5djvYk7F8iXsaCMKjt5