Un nuovo beach club per l'estate di Sanremo, il 25 giugno apre il 'Boca'

Grandi novità in corso Gugliemo Marconi: il lido K-Beach, che per anni, oltre all’attività balneare, ha ospitato anche l’omonima discoteca, lascia spazio a una nuova attività. 'Boca Beach', dallo spagnolo 'bocca del fiume', legato alla sua posizione nella zona della Foce, sarà il nome del nuovo beach club di ispirazione internazionale della città dei fiori.



Il nuovo stabilimento presenterà uno stile molto particolare, nato dalla mescolanza tra il “boho” e lo “shabby chic”, entrambi rivisitati in chiave moderna. Una ristorazione di alto livello e una moltitudine di servizi tipici dei migliori lidi della Costa Azzurra: oltre alle postazioni classiche infatti saranno presenti lettoni e letti a baldacchino, e sarà inoltre possibile ordinare da essi cibo e bevande approfittando anche di una cantina di prim’ordine.



Non mancheranno gli eventi, sempre legati alla ristorazione del weekend, nei quali durante il pranzo musica e intrattenimento saranno garantiti per tutti gli ospiti fino al tardo pomeriggio. La vision della nuova attività è quella di rappresentare un punto di riferimento per coppie e gruppi in cerca di uno svago più sofisticato e comfort differenti. L’apertura è fissata per venerdì prossimo, mentre l’evento inaugurale avrà luogo domenica 4 luglio, dalle 13 in avanti.



La struttura è in fase di costruzione e la proprietà ha deciso di non far trapelare nessuna informazione relativa al progetto. Tuttavia, il reparto marketing del neo beach club ha deciso di intraprendere una strada decisamente creativa quanto innovativa per diffondere la notizia, commissionando la realizzazione di una piccola “opera d’arte” digitale, finalizzata a rappresentare in modo ideale l’ambiente della futura spiaggia, così come è stato immaginato.



Il compito è stato affidato a Francesco Bongiorni, illustratore italiano residente a Madrid, vincitore di vari concorsi internazionali di illustrazione. Francesco collabora regolarmente con brand come New York Times, Honda, FC Inter Milano, Air France, Lancôme, Washington Post, Wall Street Journal, Forbes, la Royal Academy of Arts di Londra e persino con la ormai famosissima Pfizer.



Nel 2017 Bongiorni lavora ad una serie di cartoline e francobolli per il Vaticano sul tema dell’anno del turismo sostenibile. Nel 2020 viene chiamato a partecipare al progetto “SpaceArt” di Toucan Space e il suo lavoro “Space Jam” verrà presto portato a bordo dello Space shuttle Falcon 9 (SpaceX) che decollerà dal Kennedy Space Center per un volo suborbitale diretto alla stazione spaziale internazionale.



La sua ultima opera offre l’unico modo per “dare una sbirciatina” a quello che molto presto sarà il Boca Beach di Sanremo.



Per info:

Website: www.bocabeachsanremo.com

Facebook: https://m.facebook.com/Boca-Beach-Sanremo-111981494447499/Instagram: https://instagram.com/bocabeachsanremo?utm_medium=copy_link

Website: www.francescobongiorni.com Instagram: https://instagram.com/francescobongiorni?utm_medium=copy_link