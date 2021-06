Cessione del quinto: come funziona il prestito

Si sente spesso parlare di prestiti con cessione del quinto. Cerchiamo di capire di cosa si tratta e quali sono i principali beneficiari di questo genere di offerta. Oggi è possibile ottenere questo tipo di informazione direttamente dai siti delle singole banche. Che permettono anche di fare una precisa simulazione online della cessione del quinto . Il cliente ottiene così non una mera idea generale di come funziona il finanziamento, ma il preciso conteggio delle rate, della cifra massima ottenibile e delle spese da sostenere.

Quanto costa un prestito

I prestiti con cessione del quinto si caratterizzano per l’offerta particolarmente conveniente. Visto che la rata mensile viene saldata dal datore di lavoro, il rischio di insolvenza è basso, quindi le banche tendono a offrire tassi di interesse abbastanza bassi. Grava sul prestito anche l’assicurazione obbligatoria, che mette al riparo da eventuali licenziamenti. La rateizzazione può essere effettuata fino ad un massimo di 120 mesi e la rata non può superare il 20% dello stipendio medio netto. Quindi la somma richiedibile è forzatamente ridotta, correlata ovviamente al reddito del singolo debitore. È importante anche comprendere che le banche si riservano il diritto di verificare lo stato di “salute” dell’azienda per cui il cliente lavora, in modo da ridurre al minimo i rischi per questo tipo di prestito.

Chi può richiedere la cessione del quinto

Trattandosi di un prestito direttamente correlato alla percezione di uno stipendio mensile, è chiaro che solo i lavoratori dipendenti hanno questo tipo di opportunità. Lo stesso dicasi per i pensionati, in quanto una pensione è considerata alla stessa stregua di uno stipendio. In questo caso sarà l’INPS, o chi per esso, ad occuparsi del pagamento delle rate. I lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato possono comunque chiedere e ottenere un prestito con cessione del quinto dello stipendio; ma solo a patto che il periodo di ammortamento termini prima dello scadere del contratto di lavoro. Visto che questo prestito è correlato allo stipendio mensile e che è il datore di lavoro a pagare le rate, si tratta di un finalizzato che può essere ottenuto praticamente da chiunque. Anche da coloro che già stanno pagando un mutuo o un altro tipo di prestito, o che negli anni hanno avuto disguidi di vario genere.

Richiedere un prestito online

Oggi molte banche offrono chiare informazioni sui propri prodotti direttamente online. Per quanto riguarda i prestiti con cessione del quinto è possibile anche richiederne l’erogazione in rete, anche se si dovranno inviare alcuni documenti alla banca, in formato digitale. In primis la carta d’identità e la tessera sanitaria del cliente, per arrivare poi anche ai dati che riguardano il datore di lavoro, il contratto di lavoro e la consistenza dello stipendio netto mensile. A tale scopo è importante avere a disposizione almeno 2-3 buste paga, in modo che la banca possa verificare l’effettivo reddito del cliente. Per chi lo preferisse resta comunque sempre possibile richiedere un prestito di questo genere presso la filiale di una qualsiasi banca.