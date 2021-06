Come scegliere l'hosting per il tuo sito web

Il punto zero per la realizzazione di qualsiasi tipologia di sito web è la scelta dell’hosting che lo ospiterà e che lo prenderà in gestione, a questo proposito è molto utile che gli utenti, intenzionati alla creazione di un sito web, possano avvalersi anche di un servizio hosting gratuito che consenta loro di testare le funzionalità e le caratteristiche dell’hosting che andranno ad acquistare in un secondo momento.

La prova gratuita per 30 giorni dell’hosting è infatti estremamente utile e vantaggiosa perché consente, in maniera totalmente libera e senza obbligo di acquisto, di provare tutte le funzionalità delle soluzioni hosting più adatte alle particolari esigenze del singolo utente, così che possa fare esperienza ed acquisire confidenza prima dell’acquisto definitivo. Il servizio hosting web gratuito di Register.it permette di installare, configurare e creare siti web senza vincoli, né obblighi di alcun genere.

Le soluzioni di hosting gratuito su Register.it

Le tre soluzioni gratuite messe a disposizione da Register.it vertono sull’Hosting Linux, l’Hosting Windows e l’Hosting Reseller. Per ognuna delle tre è possibile usufruire e attivare la prova gratuita per un periodo di 30 giorni.

Per quanto riguarda l’hosting Linux, questo offre quattro diversi piani di acquisto, che vanno dall’offerta base “Entry” a quella “Enterprise”. L’Hosting Windows, invece, propone tre piani di attivazione, “smart”, “advanced” e “enterprise”; mentre Hosting Reseller dispone di quattro diverse tipologie di attivazione, che prevedono il piano base “Silver” fino al piano premium “Diamond”.



I piani gratuiti Hosting Linux dispongono del pannello di amministrazione con un’interfaccia cPanel, particolarmente facile da utilizzare e in grado di consentire la configurazione anche delle mail, database, utenti FTP e di gestire le funzionalità dell’hosting in modo semplificato per agevolare l’approccio degli utenti meno esperti.

Gli hosting messi a disposizione da Register, per di più, assicurano la presenza di Softaculous App Installer per la configurazione agevolata dei migliori CMS tra cui WordPress, Joomla!, PrestaShop, Magento e tanti altri software e script accessibili in maniera molto veloce ed estremamente intuiva.



Arricchiscono l’offerta anche: database mysql, in numero variabile rispetto al piano scelto dall’utente, traffico mensile illimitato, php 7.4 , dischi SSD, HTTP/2 , un certificato SSL Let's Encrypt. Caratteristiche e funzionalità queste, che annoverano il servizio di hosting gratuito di Register.it tra i migliori hosting gratis per siti web.

Hosting gratuito con attivazione di certificato SSL

Tra i dettagli più importanti che rendono il servizio hosting di Register.it affidabile e trasparente, l’inclusione della certificazione SSL. Ogni piano hosting gratuito disponibile, infatti, al momento del rilascio include un certificato SSL Let's Encrypt, così da consentire al sito web di trasmettere dati ed informazioni in modo criptato e sicuro.

Il certificato SSL Let's Encrypt è attivabile direttamente dal pannello cPanel con un semplice clic e consentirà al sito web di assicurare ai suoi visitatori un’esperienza di navigazione sicura e trasparente, senza incorrere nel rischio di esporli al pericolo di essere truffati dei dati sensibili.

Soltanto l’utilizzo dei certificati SSL, infatti, riesce a garantire con efficacia la sicurezza di un sito web tutelando i visitatori del sito ed impedendo a terzi di intercettare e leggere le informazioni trasferite.