La Pianura Cuneese by Conitours: meta perfetta per vacanze green ed ecosostenibili (FOTO)

Quando si parla di turismo, si pensa subito al mare e alla montagna. Ma c'è un altro luogo che mette in relazione il mondo rurale, quello agroalimentare contadino e il patrimonio storico culturale.

È la pianura: meta perfetta per vacanze green ed ecosostenibili, davvero alla portata di tutti.

Sulla base di questo concetto nasce il progetto “Pianura Cuneese” che verrà presentato mercoledì 23 giugno alle ore 17 presso il complesso turistico La Sirenetta, in via Solerette 9/a a Savigliano.

Due gli interventi: "Il viaggio di Enrico Collo sul Sentiero del Maira” e “Riscopriamo le residenze storiche di pianura con Nadia Lovera”.

Saranno presenti: il presidente Conitours Giuseppe Carlevaris, il vice presidente Conitours Bruno Alesso, il direttore ATL del Cuneese Daniela Salvestrin e il presidente Rete del Buon Cammino Ermanno Bressy.

Seguirà rinfresco. La manifestazione si svolgerà nel rispetto dei protocolli e normative previste per il contenimento del contagio da Covid-19.

“In pianura ci sono tante aziende agricole che possono diventare scuole didattiche ed alcune hanno già iniziato questa evoluzione, – spiega Bruno Alesso, Vice Presidente Conitours con delega al progetto Pianura – Terre Reali dei Savoia in PIemonte -. Rappresentano un valore aggiunto, una scuola di vita e una ricchezza da valorizzare. Tante hanno intrapreso la strada verso il biologico, proponendo prodotti naturali e allevando animali sani, allo stato brado. C'è un importante ritorno alle tradizioni. Si stanno recuperando antichi casolari. Stanno fiorendo le agri-panetterie, alla costante ricerca dei sapori autentici: dalla coltivazione dei cereali, passando per la produzione delle farine macinate a pietra, fino a sfornare il pane come una volta. Il tutto fatto nel pieno rispetto dell'ambiente”.

Insomma, la provincia Granda non ha niente da invidiare a regioni come il Trentino o la Val d'Aosta. “Viviamo in un luogo meraviglioso - aggiunge Bruno Alesso -. Siamo in centro Europa, a due passi dal mare e dalla montagna, circondati da una catena montuosa invidiabile in cui spiccano il Monviso e la Bisalta. E proprio a Savigliano, nella pianura cuneese, abbiamo anche un aeroporto con collegamenti nazionali e internazionali”.

Non è un caso se il progetto “Pianura Cuneese” verrà presentato nel Green Village La Sirenetta di Savigliano che identifica quello che è il pensiero del vice presidente Conitours.

“Abbiamo tante strutture ricettive all'aria aperta che propongono soggiorni ecosostenibili che puntano alla valorizzazione del territorio, allo svago, al benessere e allo sport, nel pieno rispetto dell'ambiente – dichiara Bruno Alesso -. La proposta è quella di una vacanza green, dove provare pace, relax ed emozione. Davvero unica nel suo genere”.

Dalla pianura cuneese partono anche molte escursioni, sentieri e percorsi accessibili a tutti. “Come il sentiero del Maira, un itinerario percorribile a piedi, a cavallo o in mountain bike, completo di segnaletica relativa al percorso e all'ambiente naturale attraversato, che da Racconigi conduce fino a Villar San Costanzo, dove si affiancano campi coltivati su strade sterrate, ci si addentra tra la vegetazione, si fanno incontri inaspettati con lepri, volpi, caprioli e innumerevoli specie di avifauna”, commenta Alesso. “Senza dimenticare l'aspetto culturale – conclude Alesso -. In pianura abbiamo anche molte dimore storiche e castelli, in frazioni e borgate” che ben si legano al nostro marchio “Terre Reali dei Savoia in Piemonte”.

Insomma, la Pianura Cuneese offre arte storia, sport, cultura e coltura (intesa come agricoltura, prodotti a km0 e scuola didattica). Un'offerta turistica davvero a 360 gradi.

Per maggiori informazioni: info@lagolasirenetta.it - info@cuneoalps.it