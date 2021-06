Tumore al seno: quale ruolo gioca la chemioterapia?

Tra le sfide più importanti della ricerca medica vi è quella legata alla prevenzione e alla cura dei tumori, con un’attenzione particolare per quelli attualmente più diffusi tra la popolazione maschile e femminile. Nelle donne, attualmente, il tumore al seno continua a essere tra quelli che registrano un’incidenza maggiore, in quanto colpisce circa una donna su dieci.

Tra i progetti di ricerca all’attivo sul carcinoma mammario, attualmente si annoverano anche quelli rivolti alla responsività alla chemioterapia, che, pur essendo impiegata come trattamento preoperatorio, non determina in tutte le pazienti una risposta positiva e presenta ancora oggi diversi effetti collaterali.

In questo contesto si inseriscono gli studi che sta portando avanti Fondazione Humanitas per la Ricerca attraverso Pink Union, un movimento istituito al fine di individuare nuove terapie per le patologie che si manifestano con maggiore incidenza nelle donne, nonché per diffondere la cultura della prevenzione tra la popolazione femminile.

Nel caso del trattamento chemioterapico del tumore al seno, l’obiettivo di Pink Union è quello di trovare marcatori specifici, partendo dai microrganismi presenti nel nostro corpo a vari livelli (ad esempio, nell'intestino), per cercare di prevedere la risposta alla chemioterapia.

Scopri di più sul progetto Pink Union di Fondazione Humanitas per la Ricerca.





Come agisce la chemioterapia

Nel momento in cui si individua una massa tumorale, vengono innanzitutto programmati esami diagnostici per definirne l'estensione. A seconda delle condizioni generali della paziente, dell'estensione della malattia e del suo profilo biologico, i medici dedicati alla patologia possono proporre (dopo discussione multidisciplinare) un trattamento chemioterapico preoperatorio.

Di fatto, la chemioterapia consiste nell'utilizzo di farmaci specifici atti a impedire la proliferazione di cellule tumorali che possono diffondersi in diversi tessuti e organi (metastasi).

Il trattamento chemioterapico, come anticipato, comporta tuttavia diversi effetti collaterali, che possono andare dalla nausea all’irritazione del tratto gastroenterico, fino alla perdita dei capelli. Proprio per questo la ricerca sta cercando di ottenere risultati importanti affinché questi trattamenti siano meglio tollerati.





Chemioterapia e tumore al seno

Uno dei punti chiave della ricerca oncologica per il tumore mammario – il più diffuso tra le donne - è riuscire a prevedere meglio la risposta alla chemioterapia al fine di poter somministrare il trattamento solo alle pazienti che risultano responsive.

Alcune ricerche hanno già dimostrato che, proprio nel carcinoma mammario, qualora la risposta dell'organismo sia già positiva alla chemioterapia pre-operatoria, le possibilità che si verifichino recidive possono diminuire.

Tra i fattori che influenzano la riuscita delle terapie vi sono, ovviamente, le condizioni generali, l'età, lo stato menopausale (pre o post menopausale) e la risposta personale dell'individuo alle cure. Individuare un approccio terapeutico personalizzato è fondamentale per conoscere in anticipo la miglior strategia da adottare ed evitare di somministrare trattamenti inefficaci e nel caso della chemioterapia con molti effetti collaterali.





La Ricerca multidisciplinare di Pink Union si basa sull’analisi profonda delle immagini diagnostiche PET/TAC ma anche degli esami del sangue alla ricerca di particolari marcatori di cellule tumorali e sullo studio del microbiota intestinale ed extraintestinale, ovvero dell’insieme dei microorganismi presenti nell’intestino e non solo. Tutti questi dati possono fornire importanti informazioni in merito alla natura del tumore, sulla prognosi e la terapia del paziente.