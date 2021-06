Ufficiocamerale.it: ecco i servizi camerali a portata di click

Al giorno d’oggi la tecnologia di internet riesce a soddisfare molteplici esigenze in svariati settori, sia per i privati cittadini che per i professionisti. Un ambito importante, da questo punto di vista, riguarda ad esempio la richiesta e l’ottenimento di documenti inerenti imprese o società, grandi o piccole che siano. Utile si rivela, perciò, un portale servizi camerali, che sia facilmente accessibile e consenta di ricevere in poco tempo tutta una serie di informazioni o attestazioni e magari direttamente sul proprio computer.

A questo proposito, sono nati in questi anni diversi siti interessanti e tra questi un posto importante l’ha acquisito Ufficio Camerale, un portale che riesce ad offrire numerosi e molteplici servizi alle imprese e consente di facilitare l’acquisizione di documenti o informazioni. Tale portale evidenzia un’estrema praticità e facilità di navigazione, con notizie aggiornate e collegamenti rapidi ai vari servizi offerti. A proposito, per coloro che fossero interessati, quali sono i servizi camerali a portata di click disponibili?

Servizi gratuiti offerti dal portale

Per quelle persone o professionisti che siano alla ricerca di informazioni di vario genere e che possono essere fornite soltanto dalla Camera di Commercio, ecco che è possibile fare una ricerca di quella più vicina al proprio domicilio o ufficio. Se invece si volessero ottenere dati o l’indirizzo PEC di un’impresa specifica, senza perder tempo sui motori di ricerca, si può fare una ricerca sul portale di Ufficio Camerale, ottenendo informazioni in tempo reale e in modo del tutto gratuito.

Se invece si avesse necessità di calcolare un semplice codice fiscale o di avere conferma su uno di esso, ecco che a disposizione vi è uno strumento veloce, affidabile e semplice da utilizzare, da parte di chiunque. Vi è la possibilità di ottenere su questo sito, inoltre, anche il codice di fatturazione elettronica di un’impresa italiana, partendo semplicemente dalla sua Partita Iva. A tutto ciò si aggiunge poi la possibilità di utilizzare e gestire anche la firma digitale di InfoCert.

Servizi camerali per ogni genere di esigenza

Nel caso si cercassero documenti specifici o informazioni particolari, il portale di Ufficio Camerale offre una serie di strumenti utili e servizi fondamentali, a costi davvero ridotti. Un esempio possono essere le visure camerali. Infatti se ne possono richiedere per ogni tipo di esigenza: dalle visure camerali ordinarie e storiche di imprese individuali fino a quelle di società di capitali, passando anche per quelle in lingua inglese. Inoltre, vi sono anche visure protesti di persone o società ed i bilanci, anche storici, di varie imprese.

Per professionisti o società, poi, vi è a disposizione la possibilità di ottenere diverse certificazioni, in brevissimo tempo. Tra queste troviamo, ad esempio, un certificato di iscrizione ad una Camera di Commercio oppure un certificato di vigenza o, ancora, un certificato camerale storico. Nello specifico, si può richiedere anche una certificazione di iscrizione all’albo delle imprese artigiane di un’area territoriale determinata. Inoltre, si può ottenere anche il DURC, il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Tra i diversi servizi a pagamento offerti da questo portale vi sono anche delle cosiddette Marche Temporali, di varie tipologie e formati. Infatti, per coloro che avessero necessità di apporre poche marche sui propri documenti nel corso del tempo, è possibile acquistarne 20. Se invece se ne avessero bisogno di numerose, a disposizione ve ne sono da 100 fino ad arrivare addirittura a 100.000. E tutti a costi davvero competitivi e potendo marcare migliaia di documenti digitali con validità in tutto il continente europeo.

Questi, comunque, sono soltanto alcuni dei tantissimi servizi a disposizione sul portale Ufficio Camerale e che sono alla portata di professionisti o società che ne avessero necessità. Tra gli altri, è possibile richiedere l’utilissimo SPID (cioè il Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure vari kit per la firma digitale o, ancora, differenti strumenti per il riconoscimento da remoto. Tutto per velocizzare l'attività lavorativa e semplificare alcuni procedimenti burocratici per sé e la propria società.