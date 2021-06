A Mondovì inaugura "Figura Messicola" la mostra personale di Marco Paschetta dedicata a "immagini disegnate cresciute tra le spighe”

L'estate monregalese inizia all'insegna dell'arte e delle novità. Sabato 26 giugno inaugurerà la mostra personale di Marco Paschetta “Figura Messicola. Immagini disegnate cresciute tra le spighe”.

L’esposizione comprenderà una ricca selezione d’illustrazioni e tavole a matita tratte dai libri “Pistillo” (Diabolo Edizioni), fumetto nella terna finalista del Premio Andersen, “La luna e i falò” di Cesare Pavese (Mondadori) e “Zum Zum” di Marìa José Ferrada Lefenda (Abuenpaso editorial).

"Questo evento di inizio estate, sancisce l’inizio della collaborazione con i nostri nuovi partner e organizzatori del festival “Imaginè” di Vernante: Noau Officina Culturale" - spiegano dall'Associazione Culturale Illustrada che ha organizzato la mostra - "Durante la giornata di inaugurazione, in Via del Santuario 3D a Mondovì, l’autore sarà felice di incontrare il pubblico e dedicare con un disegno le copie dei suoi libri. Ricordiamo che si potranno acquistare i libri di Marco Paschetta presso le librerie partner del Festival Illustrada: Lettera_22, Libreria Confabula, Banco Libreria e Librerie.coop Mondovicino. Chi non potesse partecipare, può comunque richiedere una copia dei libri con dedica dell’autore contattando direttamente i librai".

L'inaugurazione della mostra si terrà sabato 26 giugno 2021 alle 16 verrà presso la “saletta illustrada” del coworking Giallouovo e sarà visitabile fino al 30 luglio, con ingresso libero, dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30.