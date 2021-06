Cristicchi e FFM regalano emozioni nel primo concerto della stagione estiva a Fossano

Simone Cristicchi in concerto a Fossano con la FFM

Sì è aperta la stagione estiva di concerti targati Fondazione Fossano Musica, con la prima esibizione della rassegna ‘Musica d’Estate” avvenuta ieri sera, 21 giugno. Sul palco di piazza Castello l’orchestra sinfonica della FFM, assieme al cantautore, vincitore del Festival di Sanremo 2007, Simone Cristicchi.

E’ stato un successo il primo evento di Fondazione Fossano Musica. Con il pubblico delle grandi occasioni, ragazzi e ragazze della scuola musicale fossanese hanno sfoggiato il loro repertorio portando lo spettatore all’interno di un percorso basato su varie fasi e sensibilità della vita, in uno spettacolo denominato ‘Un giorno sulla Terra’.

Con i testi e le narrazioni di Walter Lamberti, sul palco della città degli Acaja sono state messe in musica tematiche particolarmente sensibili, quali l’ecologia, l’inclusività, il lavoro e, inevitabilmente, l’attuale emergenza sanitaria. Il tutto prodotto e diretto dal brillante maestro Lorenzo Subrizi.

Il finale è stato affidato alla star della serata, Simone Cristicchi. Il cantautore romano si è esibito in uno showcase fatto di narrazioni, omaggi e pezzi di repertorio prima di una splendida chiusura di serata che ha visto Cristicchi cantare il pezzo ‘Ti regalerò una rosa’, vincitore della 57esima edizione del Festival di Sanremo, accompagnato dall’orchestra della Fondazione.

Già nel weekend un nuovo doppio appuntamento per Fondazione Fossano Musica. Nelle date del 26 e 27 giugno in programma il concerto ‘Vocalmente - A Cappella Fest’. Un evento che vedrà come protagonisti cantanti a cappella da tutto il mondo. Il 26 giugno saliranno sul palco i Voxes e i Rebel Bit. Il 27 sarà il turno dei Kor.