Nuovo doppio appuntamento con Fondazione Fossano Musica

Doppio appuntamento con la Musica della Fondazione Fossano Musica: il ricordo dell’amico Meco Tealdi e il “Quintetto di fiati Astra” mercoledì 23 e giovedì 24 giugno nella chiesa dei Battuti Bianchi. I grandi concerti targati FFM in piazza Castello hanno iniziato ad animare le serate fossanesi con l’Orchestra Ritmo Sinfonica e la partecipazione di Simone Cristicchi lo scorso lunedì 21 giugno e proseguiranno sabato 26 e domenica 27 giugno.

L’attività della FFM non si ferma però agli eventi per il grande pubblico, ma continua a proporre concerti di altissimo livello anche nella cornice più intima della Chiesa dei Battuti Bianchi.

Mercoledì 23 giugno alle ore 21 il Maestro Antonello Mazzucco, trombone dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, propone un concerto per ricordare un grande amico della FFM e della musica in generale, Domenico “Meco” Tealdi, recentemente scomparso. Saranno eseguite musiche di Mozart e Verdi, brani tradizionali e standard Jazz dalla classe di Trombone di Antonello Mazzucco con la soprano Maria Gesualdi, il Maestro e direttore della Filarmonica Arrigo Boito Alessio Mollo, e da Gloria Bergese, Paolo Montagna e Marco Palmarucci, membri della Filarmonica stessa e docenti della FFM.

Giovedì 24 giugno alle ore 21 si esibirà sul palco della Chiesa dei Battuti Bianchi il “Quintetto di fiati Astra”. Come spesso succede, le migliori iniziative nascono dietro un calice di vino. Proprio durante una cena e grazie alla voglia di far musica insieme ai colleghi d’orchestra si è creato il Quintetto di fiati Astra.

I musicisti, tutti membri dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, hanno alle loro spalle esperienze musicali di altissimo livello.

Vincitori di premi in concorsi internazionali come l’ARD di Monaco, collaborazioni con prestigiose orchestre (Royal Concertgebouw Orchestra, Filarmonica della Scala, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ecc.) e direttori di chiara fama (Muti, Pretre, Giulini, Gergiev, Baremboim, Chung e altri), tournée nelle più celebri sale da concerto del mondo, nonché incisioni per le più importanti etichette discografiche internazionali. Luigi Arciuli (flauto, ottavino e flauto in sol), Nicola Patrussi (oboe e corno inglese); Salvatore Passalacqua (clarinetto e clarinetto basso), Gabriele Amarù (corno) e Andrea Cellacchi (fagotto) propongono un repertorio con brani di Nino Rota, Jacques Ibert e Modest Mussorgsky.

