"Un sipario tra cielo e terra": grandi e piccini a teatro al Tesoriere di Borgo San Dalmazzo

Eccoci nuovamente a Borgo San Dalmazzo per riprendere la Rassegna: “Un sipario tra Cielo e Terra, grandi e piccini a teatro” non realizzata nei mesi autunnali causa Covid. Nel ringraziare l’Amministrazione comunale che ha fortemente voluto rilanciare l’iniziativa, ci preme condividere le parole della Vice sindaca e Assessore alla Cultura Roberta Robbione "L’idea di proporre al Parco del Tesoriere la consueta Rassegna di Teatro per famiglie nasce dal desiderio di coniugare cultura e natura e di fare nuovamente nostri quegli spazi rimasti troppo a lungo vuoti a causa della pandemia. È un modo per ritrovarsi in sicurezza, per offrire alle piccole e ai piccoli cittadini eventi pensati per loro e, non ultimo, per sostenere la ripartenza del comparto artistico culturale che molto ha sofferto a causa dell'emergenza sanitaria. Desidero ringraziare la Compagnia Il Melarancio per la consueta passione, professionalità ed entusiamo con cui caparbiamente porta avanti importanti progetti culturali e la Cooperativa Fiordaliso per aver fatto rete e accolto la proposta dell'Assessorato di svolgere gli eventi al Parco del Tesoriere".

Una nuova location, quindi, all’aria aperta che accoglierà spettacoli per tutti, partendo dalle storie de “la Strega dell’acqua e il bambino di ciccia!” di Ortoteatro di Pordenone, dove un cantastorie saprà coinvolgere il pubblico di tutte le età per scoprire che …tutto il mondo è paese. Il secondo appuntamento vede in scena una fiaba classica “Il gatto con gli stivali” raccontata in modo, come sempre unico e ingegnoso, dal Teatro dell’Erba Matta. L’ultimo appuntamento vede protagonista la Compagnia Pandemonium Teatro con lo spettacolo “Il cubo magico” , il teatro è magia, lì tutto si trasforma e …ci trasporta sulle ali della fantasia. Vi aspettiamo!





Costo di ogni spettacolo 3,00 euro e gratuito sotto i tre anni.





In caso di pioggia gli spettacoli saranno annullati.





Tutte le attività proposte sono ACCESSIBILI su ruote (da disabili e da passeggini)





Ricordatevi di portare il plaid per sedervi più comodamente!





Considerati i tempi necessari all’accoglienza del pubblico, nel rispetto delle misure di prevenzione sanitaria, si raccomanda di arrivare con largo anticipo, POSTI LIMITATI!

L’accesso all’area sarà consentito a partire da 45 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

I biglietti saranno acquistabili con le seguenti modalità:

PREVENDITA ON LINE

dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 15,30 precedente lo spettacolo, inviando un’ e-mail a biglietteria@melarancio.com (nella mail bisognerà specificare il numero di biglietti e gli omaggi desiderati, nome, cognome e numero di telefono del richiedente). In seguito riceverete un’ e-mail di conferma dell’avvenuta riserva dei biglietti richiesti e le procedure per il pagamento tramite Satispay o Bonifico.

ACQUISTO IN LOCO

Il botteghino per l’acquisto dei biglietti sarà aperto 45 minuti prima dello spettacolo.





LE DATE:





Sabato 26 giugno 2021 ore 18,30

ORTOTEATRO

“LA STREGA DELL’ACQUA E IL BAMBINO DI CICCIA!

Età consigliata dai 4 anni





Sabato 10 luglio 2021 ore 18,30

TEATRO DELL’ERBA MATTA

“Il Gatto con gli stivali”

Età consigliata dai 4 anni

Sabato 31 luglio 2021 ore 18,30

PANDEMONIUM TEATRO

“Il cubo magico”

Età consigliata dai 4 anni





Per info:

Compagnia Il Melarancio

c.p. 74 - 12100 Cuneo

0171 699971 – 347-9844570

biglietteria@melarancio.com

www.melarancio.com