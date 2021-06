Senato, Bergesio (Lega): “Bene la semplificazione delle norme elettorali approvata oggi in aula”

“Bene l’approvazione da parte del Senato del disegno di legge che snellisce e digitalizza la procedura elettorale, nell’ottica di una semplificazione legislativa indispensabile per il nostro Paese”.

Così il senatore Giorgio Maria Bergesio, Lega, commenta l’approvazione, da parte del Senato, del disegno di legge 2129-A che semplifica i procedimenti per le elezioni politiche della Camera dei Deputati e per le elezioni comunali. Ora il provvedimento passerà alla Camera per la successiva approvazione.

In particolare, la semplificazione riguarda l’articolo 25 del testo unico delle norme che regolano, per l’elezione della Camera dei Deputati, la nomina dei rappresentanti di lista. L’articolo 25 prevede che l’atto di designazione di 2 rappresentanti di lista sia presentato dai delegati con dichiarazione scritta su carta autenticata da notaio o sindaco.

Il ddl approvato in Senato prevede invece che la designazione possa avvenire anche mediante posta elettronica certificata. Inoltre, le autenticazioni della designazione non sono necessarie quando gli atti di designazione vengono firmati digitalmente dai delegati e trasmessi con posta elettronica certificata. Analoghe forme di semplificazione sono previste per le elezioni nei Comuni con più di 10.000 abitanti.

La semplificazione riguarda anche il deposito dei contrassegni elettorali che, oltre che in triplice copia cartacea, potrà avvenire in forma digitale.

Snellita inoltre la procedura per l’autenticazione delle firme: per consiglieri provinciali, metropolitani e comunali non sarà più necessario comunicare la propria disponibilità ad autenticare, e potranno essere soggetti autenticatori anche funzionari incaricati da sindaci e presidenti di Provincia.

Ed ancora, la richiesta del certificato d’iscrizione alle liste elettorali potrà essere richiesto dal rappresentante del partito o da uno dei promotori di referendum anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata.

Ed anche la richiesta e pubblicazione dei certificati di casellario giudiziale potranno essere ugualmente richiesti dai rappresentanti legali dei partiti e delle liste anche tramite posta elettronica certificata, su delega dell’interessato.