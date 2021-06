Hai dai 14 ai 18 anni? A Savigliano al via un'estate per adolescenti tra giochi e divertimento

Oasi giovani O.N.L.U.S. organizza Un'Estate ragazzi per ADOLESCENTI dal 21 al 25 giugno e dal 28 giugno al 2 luglio dalle 14,30 alle 18.30, rivolta a ragazzi dai 14 ai 18 anni (dalla terza media alla quarta superiore) Presso Parco Longis Via Torre dei Cavalli, 5 - Savigliano



Giochi acquatici, Caccia al tesoro, Giochi scientifici e matematici, Giochi popolari e della tradizione, tornei, sfide, battaglie virtuali, giochi teatrali, escape room, corsa nei sacchi, zoorball, giocoleria, badminton, tiro alla fune, speed date, trampoli, gioco del fazzoletto acrobatico, l'assassino, airzooka, ossa sparse, pufflandia, la marina britannica, conigli e carote, battaglia partigiana, diabli, olimpiadi al castello, bocce quadrate, lupi e pecorelle, acrobatica aerea, un cielo di stelle, l'elastico, la doccia asciutta, ipnosi colombiana, lo specchio, dodgeball... una folle settimana di giochi e sfide esilaranti in un meraviglioso parco con un tendone circense ed un grande e fresco salone.

Il martedì si va in gita per organizzare la più pazza caccia al tesoro che si sia mai vista in provincia e non solo. Giovedì giornata completa e bagnata, sin dal mattino alle Cupole, per le olimpiadi acquatiche e un po' di sguinzaglio. Un'estate ragazzi per chi, dopo questo lungo periodo di limitazioni sociali, vuole tornare a ridere ed incontrarsi attraverso un'esaltante esperienza di condivisione. Ma che, allo stesso tempo, fornisca tecniche di animazione e un infinità di giochi a chi si ritrova o presto si ritroverà a fare esperienze di animatore in centri estivi, parrocchie o altre mille situazioni.

5 giorni, 24 ore, 100 giochi, milioni di risate

Costo € 50,00 alla settimana

Per iscrizioni mandare un messaggio WhatsApp a 3332742858