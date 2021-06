FOCUS VOLLEY MERCATO A2 - Il punto sulle operazioni di mercato della Serie A2 di volley femminile…l’Olympia Voltri promossa in A2

Continuano le operazioni di mercato nella serie A2 femminile. Negli ultimi giorni sono stati annunciati diversi acquisti importanti. Un colpo grosso lo ha compiuto la Omag San Giovanni in Marignano, che ha occupato la casella dell’opposto con un pezzo da novanta come Serena Ortolani.

L’ex giocatrice del Perugia e della Nazionale, dopo una lunga carriera trascorsa sempre in A1 in cui ha vinto anche 4 campionati, sembrava avesse deciso di chiudere l’attività agonistica. La chiamata del San Giovanni in Marignano, invece, ha convinto l’esperta opposto a cambiare i propri programmi e dunque la Ortolani a 34 anni difenderà i colori della compagine romagnola.

Le altre società non stanno di certo a guardare. Continua ad essere attiva sul mercato la Futura Busto Arsizio, che ha ingaggiato la forte schiacciatrice Giulia Angelina (Brescia) e a breve dovrebbe annunciare l’arrivo dell’ex pumina Erblira Bici. A proposito di ex Pumine, Alice Tanase è una nuova giocatrice del Banca Valsabbina Millenium Brescia, mentre Francesca Scola si è accasata in A1 nella neopromossa Megabox Vallefoglia.

Le tigri marchigiane presto potrebbero annunciare l’arrivo anche di un’altra ex pumina, la centrale Viola Tonello. Importante operazione in entrata anche per la Lpm Bam Mondovì, che ha confermato la centrale Beatrice Molinaro. Molto attive anche Pinerolo, Marsala e Macerata. Dai Play-off di B1, intanto, è arrivato il primo verdetto: la compagine genovese della Psa Olympia Voltri è promossa in serie A2.