Hockey femminile: Coppa Italia a Bra, sfide appassionanti ed ottimo successo organizzativo

Non un pieno successo per i colori della Lorenzoni Bra che ha concluso l'anno sportivo con la partecipazione in Coppa Italia senza salire sul podio, ma buon successo organizzativo per la società di casa che ha condotto in modo impeccabile la manifestazione del 19 e 20 giugno scorsi.

Le sette le squadre partecipanti hanno dato vita a dei combattuti incontri culminati con la finalissima tra la Ferrini di Cagliari e l'Argentia di Gorgonzola recente vincitrice del titolo italiano. Il pareggio finale delle cagliaritane avvenuto a tempo scaduto ha obbligato le due formazioni a proseguire incontro con gli spettacolari tiri di shot-out: l'uno contro uno, attaccante versus portiere. Il verdetto è stato favorevole alle lombarde che si sono portate a casa anche il titolo della capocannoniera Pilar De Biase e della miglior giocatrice Agui Moroni. Alle cagliaritane il trofeo del miglio portiere assegnato a Giorgia Piras.

A tutti i 200 partecipanti tra atlete, tecnici, giudici di gara il gadget in omaggio della ditta Inalpi co-sponsor della Lorenzoni: la frigo-bag con i prodotti naturali della importante ditta di prelibatezze del territorio che hanno accompagnato la consegna di medaglie dal presidente ospite Calonico, dal presidente federale Mignardi e dal sindaco.