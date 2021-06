Volley A2/M: Giovanni Grignolo nuovo addetto stampa del Vbc Synergy Mondovì

I rumors cittadini parlano di molte novita’ nel club che compie 50 anni.

Ecco la Prima, il nuovo addetto stampa del VBC SYNERGY MONDOVI’ sara’ Giovanni Grignolo, avvocato, memoria storica del club e da sempre grandissimo appassionato di pallavolo come denota il suo lungo curriculum che si articola tra il Piemonte e la Liguria.

Giovanni ha accettato con entusiasmo l’incarico e ricorda con orgoglio che la sua prima partita di pallavolo vista dal vivo fu VBC Mondovi’-Imperia, serie C 1974\75, primo anno al palaitis, (magari anche complice il cugino Carlo Bessone palleggiatore “gentleman” del club monregalese).

Si e’ occupato nel ruolo di scoutman nei Campionati serie B2 1992\93 e 1993\94 del Vbc Mondovi.

Dal 1999 al 2004, 4 campionati di B1 maschile con l'Albisola in B1, scout man, speaker nelle partite casalinghe, radiocronache dirette della trasferte su Radio Savona Sound, compresa la Coppa Italia di categoria vinta dal club ligure nella final four di Olbia nella primavera 2003.

Ritorna pallavolisticamente in Piemonte dal 2007 , collaborando per 7 campionati consecutivi con LPM, finale campionato serie C, 4 di B2 e 2 di B1, più di 200 articoli sul sito e sugli almanacchi annuali del club monregalese.

Di nuovo una tappa di un anno in Liguria nella stagione 2016\2017, come addetto stampa della Pallavolo Carcare in B2 femminile.

Il club e il Presidente in modo particolare, ringraziano di cuore Mattia Bertolino per la professionalita’ e per l’impegno profuso a favore del club in questi 2 anni veramente difficili.