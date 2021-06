Si asfalta la tratta tra la rotatoria del viadotto Soleri e quella di via San Giacomo a Cuneo

Come da Ordinanza emanata dalla Provincia di Cuneo pervenuta in data odierna, a partire da stasera avranno inizio i lavori di ripresa della pavimentazione bitumata lungo la Strada Provinciale n. 422 nel Tronco: Cuneo – Confreria nel tratto compreso tra la rotatoria del Viadotto Soleri e la rotatoria di Via S. Giacomo (entrambi le rotatorie escluse).

Per creare meno intralcio e/o disagio possibili alla viabilità, i lavori verranno effettuati esclusivamente in orario notturno: dalle ore 20.00 alle ore 06 del giorno successivo.

Per tipologia di intervento e conformazione della carreggiata e flussi viabili, per motivi di sicurezza, il tratto di carreggiata in questione dovrà essere interamente interdetto alla circolazione veicolare:

dalle ore 20.00 di martedì 22/06 alle ore 06 di mercoledì 23/06.

Apposita segnaletica di chiusura, deviazione e preavviso, sarà posizionata alla rotatoria di Via TORINO con Via VALLE MAIRA (all’imbocco del Viadotto SOLERI), alle rotatorie di Via VALLE MAIRA con la variante EST-OVEST e con Via S. GIACOMO, su Via del PASSATORE alla rotatoria nel concentrico di CERIALDO, all’incrocio tra Via TORINO e CIRCONVALLAZIONE NORD per i veicoli diretti verso Confreria con deviazione in Via S. GIACOMO alla Rotonda dei Garzegna.