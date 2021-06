A Busca la ripresa passa per la promozione del territorio: “Le associazioni guardano con trepidazione al ritorno degli eventi”

“Le oltre 70 associazioni buschesi di volontariato sono state letteralmente determinanti nell’emergenza pandemica più stretta e nelle fasi immediatamente successive. Per questo, lo scorso autunno, le abbiamo ringraziate invitando in Comune i rappresentanti e donando loro una targa di riconoscimento”.



È che con orgoglio che Ezio Donadio – assessore di Busca al volontariato e all’associazionismo – parla dello sforzo profuso in quest’ultimo anno e mezzo dai gruppi di volontari del territorio, dalla CRI alle associazioni di sostegno agli anziani.



Continua Donadio: “Le altre associazioni come i comitati di frazione, hanno visto ridursi terribilmente la propria attività a causa della pandemia; sono stati gli Amici del Carnevale ha realizzare l’ultimo evento del 2020, a fine gennaio, una bellissima edizione del nostro carnevale buschese”.



Gli eventi e le attività sono, secondo Donadio, il centro della ripresa del territorio di Busca e frazioni. “Un progetto importante è quello dell’associazione Ingenium che, su incarico del Comune, è intenzionata a realizzare un ecomuseo del territorio per promuovere la storia e le tradizioni di Busca – prosegue Donadio - . Si punta a promuovere il castello del Roccolo e i siti storici locali ma anche quelli naturalistici come le cave di Alabastro e i sentieri che collegano la pianura alla collina e poi alla montagna. Il territorio si presta molto bene al turismo itinerante dell’outdoor: salendo verso il santuario di Valmala, meta ogni anno di tantissimi pellegrini, s’incontrano località molto belle ed è stato appena riaperto il rifugio “Dousman” a Pian Pietro. Insomma, siamo al crocevia di tre vallate, abbiamo un patrimonio davvero importantissimo che deve essere motiva di attrattiva”.



“Tutti quanti stanno scalpitando, hanno voglia di ricominciare le proprie attività e si spera di riuscire presto a riprendere a pieno regime. L’estate buschese prevede diversi eventi: il 25 luglio la Fiera d’Estate e a fine mese Carte da Decifrare al Castello del Roccolo, a fine agosto Mirabilia e la compagnia Santi Briganti che organizzerà spettacoli in piazza della Rossa, e a inizio settembre il concerto-tributo di Suoni del Monviso dedicato a Ennio Morricone”.