Bra: il Consiglio comunale discute le nuove regole della Tari

Torna a riunirsi in modalità telematica il Consiglio comunale di Bra, convocato per martedì 29 giugno alle 17,30. Tra i diversi punti all’ordine del giorno la ratifica di due variazioni al bilancio di previsione adottate in via d’urgenza dalla Giunta comunale e la discussione delle nuove norme nazionali introdotte in tema di servizio integrato per la gestione rifiuti e di disciplina della Tari. La seduta sarà visibile in diretta streaming e, successivamente, in differita, sul canale You Tube del Comune di Bra, collegandosi a questo link. (rb)

Si allega l'ordine del giorno dei lavori.

1 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEL SINDACO.

2 – INTERROGAZIONI.

3 - APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI DAL N. 24 AL N. 28 DEL 29.04.2021.

4 - 4° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO (BPF) 2021/2023. RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 78 DEL 11.05.2021.

5 - 5° VARIAZIONE AL' BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO (BPF) 2021/2023. RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 97 DEL O1.06.2021.

6 - VARIAZIONE ALLEGATI AL RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2020. ART. 1, C. 830, L. 178/2020 E D.M. 59033/2021. APPROVAZIONE.

7 - TARI (TASSA SUI RIFIUTI). PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) ED APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021.

8 - ADEGUAMENTO AL D.LGS. N. 116/2020 E S.M.I.. REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (ART. 198 COMMA 2 D.LGS. 152/2006).

9 - ADEGUAMENTO AL D.LGS. N. 116/2020 E S.M.I.. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

10 - ADEGUAMENTO AL D.LGS. N. 116/2020 È S.M.I.. REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DEI CENTRI DI RACCOLTA CONSORTILI.

11 - REGOLAMENTO COMUNALE PER L' ESENZIONE DALLA SPESA SANITARIA A CARICO DEL COMUNE DI BRA - MODIFICHE E NUOVA APPROVAZIONE.

12 - CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BRA, NIELLA BELBO E SAN BENEDETTO BELBO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.