Cordoglio per la morte di Nicola Aprile: aveva dato vita al ciclo di incontri “Non è mai troppo tardi”

Lunedì è stato dato l’ultimo saluto, in duomo, a Nicola Aprile, deceduto improvvisamente sabato 19 giugno. Aveva 92 anni.

A Saluzzo aveva dato vita una quindicina di anni fa all’iniziativa “Non è mai troppo tardi” un ciclo di liberi incontri di culturale generale per la Terza età.

Originario di Francavilla Fontana ( Brindisi) sarto di professione, aveva lavorato in varie città d’Italia, da Milano a Livorno, e a Saluzzo, dove risiedeva dopo la pensione, si era fatto conoscere per la partecipazione alla vita cittadina e per vari interessi culturali.

Lo ricorda Valerio Dell’Anna uno dei relatori della rassegna che nelle tante edizioni, ha tenuto lezioni di Diritto. “ Il ricordo più vivo è la passione che metteva in quella che pareva essere una missione : la divulgazione del sapere in svariate materie, in modo semplice ma non banale.

Le lezioni che organizzava erano molto seguite da persone in maggioranza non più giovanissime ma con quella curiosità per temi poco conosciuti, che poi è l'elisir di lunga vita. Un aspetto sociale di grande valore per la comunità che perde una onesta risorsa con Nicola Aprile . E poi eravamo amici, e sotto questo aspetto ne sento la mancanza a livello personale".

Era stato insignito dell’onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica. “Un uomo di alta dirittura morale e senso civico" sottolinea Domenico Botto a nome dell’Anioc ( Associazione nazionale insigniti onorificenze cavalleresche) sodalizio di cui Aprile faceva e che ha partecipato al lutto della famiglia.

Nicola Aprile che aveva perso un figlio e la moglie Noris Benvenuti nel 2019, lascia il figlio Fabrizio, magistrato con Alessandra Tugnoli dirigente del Soleri Bertoni e presidente Apm, la nuora Mariemma, le nipoti Maria Virginia, Maria Ludovica, Giulia e Cristiana, il fratello e i parenti