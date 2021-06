Grave incidente sul lavoro a Mondovì, operaio di 44 anni si ferisce a un braccio

Grave incidente sul lavoro nella serata di ieri, martedì 22 giugno. Un operaio di 44 anni, di cui non sono state rese note le generalità, operante in una ditta di Corso Inghilterra a Mondovì, è rimasto ferito gravemente a un braccio.



Stando alle prime ricostruzioni l’uomo stava probabilmente operando con una pressa. I soccorsi sul posto hanno valutato il trasporto in codice rosso al nosocomio monregalese con medicalizzata.



Sul posto, oltre all’equipe medico sanitario, anche lo Spresal e carabinieri per chiarire la dinamica di quanto accaduto. In loco anche una squadra dei vigili del fuoco di Mondovì.