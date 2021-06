Violento temporale su Barge: cade uno degli alberi di piazza Stazione

Intervento dei Vigili del fuoco, questo pomeriggio (23 giugno), a Barge.

La squadra di pompieri del locale distaccamento è entrata in azione dopo che sulla cittadina si è abbattuto un forte temporale, con intense precipitazioni piovose e raffiche di vento. Il temporale ha causato la caduta di uno degli alberi di piazza Stazione, sul lato che costeggia l’Alter Hotel.

Fortunatamente, non si registrano feriti, tuttavia i Vigili del fuoco hanno lavorato dapprima per la rimozione della pianta caduta al suolo, e successivamente per la messa in sicurezza dell’area.

La porzione di piazza interessata dalla caduta dell’albero è stata delimitata con del nastro segnaletico.