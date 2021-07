Criptovaluta e Bitcoin rappresentano il futuro dell’economia mondiale?

Il fatto che al momento possiamo, per esempio, ordinare e pagare una piazza tramite un’app mobile, mostra come il mondo delle transazioni finanziarie sia andando molto lontano rispetto i soliti pagamenti in contanti. L’ultima e più trendy forma di pagamento emersa in un’economia sempre più digitale, è data da Bitcoin e criptovaluta. Le criptovalute come i Bitcoin, sono un mezzo di scambio puramente digitale e, alcuni dicono, che sono la valuta del futuro.

A differenza delle valute emesse dal governo, Bitcoin e criptovalute non sono gestite dalle banche centrali. La tecnologia alla base di queste risorse digitali è la blockchain, un sistema virtuale di movimento di cassa e dati, in cui le transazioni non possono essere modificate o manipolate dopo la registrazione. I propugnatori della tecnologia blockchain sostengono, tra l’altro, che si tratta di un sistema sicuro, veloce e trasparente.

Il mercato delle criptovalute e dei Bitcoin sta crescendo rapidamente. Dalla creazione nel 2009 della prima e più nota, criptovaluta, appunto Bitcoin, dozzine di altre criptovalute sono state create in tutto il mondo. Ma, non è tutto. Per esempio, la Nuova Zelanda ha legalizzato i pagamenti salariali in criptovaluta, mentre la Cina ha già sviluppato una propria valuta digitale. Inoltre, l’intenzione di Facebook di creare la sua criptovaluta, ossia Libra, ha portato ancora più attenzione mediatica a questo nuovo aspetto economico.

Come in tutte le tecnologie emergenti, esiste una realtà ineludibile e cioè: maggiore è la domanda dei consumatori, maggiore è l’offerta di imprese e istituzioni. Gli istituti finanziari, come le banche o le società di carte di pagamento, si sono già uniti alle criptovalute. Di conseguenza, molto presto anche gli investitori tradizionali aderiranno a questa rivoluzione. Ovviamente, come per tutte le nuove tecnologie, avere una solida comprensione dell’essenza di Bitcoin e criptovalute, cioè delle opportunità e dei rischi, è una ragguardevole attività.

In effetti, come per tutti gli elementi della trasformazione digitale, man mano che Bitcoin e le criptovalute si diffondono, i rischi associati alla loro creazione e utilizzo crescono. Tra le sfide principali, ad esempio, vi è quella inerente alla sicurezza. Il successo dei Bitcoin e delle criptovalute le rende, inevitabilmente, più attraenti per i criminali informatici.

Nonostante sia considerata una tecnologia sicura e protetta da alti livelli di tracciabilità, a priori non è possibile totalmente escludere possibili attacchi informatici criminali. Tuttavia, gli esperti, a tal proposito, spiegano che un eventuale possibile furto di Bitcoin e criptovalute, si può andare a verificare quando le valute virtuali non vengono ad essere archiviate con i metodi giusti.

Di conseguenza, è più facile per un criminale informatico rubare criptovalute archiviate online piuttosto che se sono offline e protette con protocolli di archiviazione. Altra sfida, è data dalla loro volatilità. È, indubbio, che questi asset digitali abbiano una volatilità notevolmente maggiore rispetto ad altri investimenti tradizionali, come i titoli di Stato nazionali. Inoltre, la percezione del mercato della fattibilità delle criptovalute come buffer di valore, può contribuire a rapidi cambiamenti nel loro valore.

Questa volatilità può essere un grattacapo per gli investitori, ma è, anche, un’opportunità, poiché alcuni esperti ritengono che in periodi di qualche instabilità, le criptovalute possano essere una garanzia di stabilità per gli investitori. Sebbene le criptovalute esistano solo nello spazio virtuale, la loro creazione e utilizzo ha un impatto molto reale sul mondo rappresentato da un enorme consumo energetico.

Non per nulla, l’attività computazionale coinvolta nei processi associati a questa tecnologia, come la risoluzione di problemi complessi nella rete, richiede una grande quantità di elettricità. La discussione sulla regolamentazione di Bitcoin e criptovalute è un’altra sfida.

La Banca Centrale Europea, per esempio, ha dato vita ad un piano per creare una struttura che monitori il mercato delle criptovalute, con l’obiettivo principale di proteggere il sistema finanziario ed economico. Tuttavia, nonostante i vari approcci alla supervisione delle criptovalute, quasi tutto è ancora da fare per quanto riguarda la regolamentazione. Andando a concludere, questa è una sfida che dovrebbe ancora dare molto di cui parlare nei prossimi anni.