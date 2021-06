Dondi Salotti ci racconta la qualità del divano bramante

Comodo, elegante, accogliente, invitante, il divano è uno degli elementi d'arredo tra i più importanti della casa.

Sarà che un bel divano fa subito ambiente, sarà che su questa seduta trascorriamo gran parte del tempo libero, che qui cerchiamo il relax e che su di esso ospitiamo gli amici per una chiacchierata o la visione di un buon film, sta di fatto che la scelta del tipo giusto deve essere ben ponderata.

Cercare divani di qualità e di design è l'imperativo; ecco perché si va alla ricerca di noti modelli come quelli proposti da dondi salotti, che si adattano facilmente all’arredo della propria casa grazie al loro stile unico, elegante e senza tempo.

Tra i vari modelli da prediligere, su Dondi Salotti trovi il divano modello Bramante che rappresenta il giusto connubio tra questi elementi.

Un divano sempre alla moda

A due posti o tre, seduta stretta o profonda, di tessuto o di pelle, colorato o neutro; è incredibile come la moda detti legge nella scelta dei divani.

Questo prodotto, che deve resistente all'usura del tempo, è sempre più spesso condizionato dalle tendenze del momento.

Come conciliare allora la durevolezza con la moda?

Il segreto sta nella qualità dei materiali, nella versatilità delle produzioni e nell'affidabilità dei produttori.

I divani di dondi Salotti, in questo senso, sono esempi di prodotti di qualità e di tendenza.

Un divano dalla grande versatilità

Un tempo il posto del divano era esclusivamente nei saloni di ricevimento.

Oggi con le case più piccole, gli spazi suddivisi in maniera diversa, gli open space, questo elemento d'arredo trova mille collocazioni.

Chi l'ha detto, infatti, che non si può stare comodamente seduti sul divano anche in camera da letto, in uno studio, in soggiorno?

È ovvio che modello e materiali saranno scelti in base alla collocazione e all'uso che se ne vuole fare: più sobrio e classico il divano in uno studio, convertibile in letto nel caso si trovi in una camera.

La comodità prima di tutto

La prima caratteristica di un divano è la comodità; essendo dedicato al riposo e al relax, questo prodotto deve essere accogliente, morbido ed estremamente confortevole.

Per rispondere a queste caratteristiche è fondamentale che abbia una buona imbottitura e il giusto grado di sostegno.

Lo sa bene dondi Salotti che, oltre alla ricca collezione, per venire incontro alle particolari esigenze dei clienti, propone soluzioni personalizzabili, su misura e la possibilità di scegliere la composizione e il rivestimento.

Il design in primo piano

La cosa che si nota in un divano, prima ancora che la comodità, è il suo aspetto estetico: forma e colore devono armonizzarsi con il resto dell'arredamento.

Nella scelta del divano, quindi, occorre tenere conto dello stile della casa ma ci si può lasciar sedurre dal design purché il prodotto che si va a scegliere non crei l'effetto “disordine” con il resto dei mobili e dia l'idea di un ambiente caotico e confusionario.

La cura del dettaglio nel divano Bramante di Dondi Salotti

Fatta questa panoramica sui divani, vogliamo parlare di un modello che soddisfa a pieno tutte le caratteristiche e le necessità fin qui evidenziate: il divano Bramante di Dondi Salotti che si distingue per le linee particolari e la cura dei minimi dettagli.

Si tratta di uno dei modelli di tendenza che si caratterizza per il piede in acciaio dalla forma di design, il bracciolo sagomato e sottile, i poggiatesta regolabili che consentono di avere una seduta più comoda e rilassata.

A completare il tutto, questa linea propone elementi funzionali come le sedute relax a comando elettrico.

Ma c'è di più; la presenza di un’innovazione che aumenta la comodità di questo prodotto: pensate se mentre siete seduti vi si scarica lo smartphone, con “Bramante” non sarete costretti ad alzarvi per mettere in carica il vostro dispositivo, ma, dal momento che ogni seduta è fornita di presa usb, potrete ricaricarlo senza muovervi dal divano.