PÁDEL IBÉRICO: Il negozio di Padel

Quando ci si avvicina a un nuovo sport, è importante scegliere l'attrezzatura giusta fin dall'inizio, in modo da poter ottenere il massimo ed evitare infortuni.

Stessa cosa vale per quando si pratica uno sport da tempo, scegliere e comprare l'attrezzatura giusta permette di performare al massimo delle capacità.

E tutto questo è vero anche nel caso del Padel.

Prendiamo ad esempio il caso di quali racchette da padel comprare che non è così facile come sembra. Ciò dipenderà infatti dal tuo livello e dal tipo di giocatore che sei. Quindi, aspetti come la forma e la rigidità della racchetta saranno rilevanti nella tua decisione. Vediamolo più nel dettaglio.

La forma delle racchette da padel

Questo potrebbe essere uno degli aspetti più rilevanti a cui prestare attenzione quando si acquista una nuova racchetta. La forma sarà infatti in grado di influenzare di molto il gioco. Fondamentalmente, ci sono tre forme principali:

Racchette rotonde

Questo tipo di racchetta da padel è generalmente molto facile da maneggiare e per questo è consigliato per tutti i tipi di giocatori, soprattutto principianti. Tuttavia, la grande manovrabilità è data anche dal fatto che questa racchetta è significativamente più grande degli altri, il che è uno svantaggio.

Racchette a forma di diamante

Se si cerca una racchetta da padel per ottenere il massimo dai tuoi colpi, allora dovresti scegliere una racchetta a forma di diamante. Ma la potenza ha un costo: il poco controllo. Pertanto, questa racchetta è consigliata ai giocatori esperti e non è una buona scelta per i principianti.

Racchette ibride

Quando si tratta del miglior rapporto potenza/controllo, questo tipo si distingue dal resto. Queste racchette sono versatili e un buon compromesso fra gli altri due tipi.

Rigidità delle racchette da padel

Un altro aspetto rilevante quando si acquista o si valuta una nuova racchetta padel è la rigidità della superficie. All'inizio può sembrare insignificante, tuttavia vale la pena considerare la rigidità della racchetta e capire come questa influisce sulle prestazioni.

Peso delle racchette da padel

Quando si tratta di peso, non c'è una quantità esatta di grammi che una racchetta padel deve pesare; tutto dipende dalle preferenze del giocatore e dal suo stile di gioco. Come regola generale, le racchette da paddle sono divise in due categorie: racchette leggere e pesanti. Ancora una volta, non c'è consenso a riguardo, quindi sarà tutto soggetto al giocatore. In generale, il peso maggiore aumenterà la potenza e ridurrà la manovrabilità e dall'altra parte, le racchette più leggere saranno più facili da maneggiare ma daranno meno potenza ai colpi.

Materiale delle racchette da padel

All'interno degli aspetti che influenzeranno quale racchette da padel acquistare dobbiamo parlare, ovviamente, del materiale di cui sono fatte. In particolare, ci sono molte opzioni tra cui scegliere. Dalle vecchie racchette di legno, molte cose sono cambiate nell'industria del padel. Al giorno d'oggi, i produttori producono racchette da paddle principalmente in fibra di carbonio e fibra di vetro.

