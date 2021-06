Perché è necessario creare un sito multilingue per la propria azienda?

Il mondo del lavoro è stato penalizzato dall'emergenza sanitaria e nonostante tutto nell'ambito del business, si sente sempre di più l'esigenza di ragionare in ottica globale.

Infatti, molte aziende decidono di espandere all'estero le loro potenzialità commerciali, esportando sempre più i loro servizi e prodotti e trattando quotidianamente con clienti stranieri. Allo stesso tempo, il proprio sito web è diventato il principale strumento di visibilità per l'azienda ed è anche un ottimo modo per farsi conoscere dai consumatori di tutto il mondo. La maggior parte delle persone preferisce accedere a un sito web scritto nella propria lingua madre. Non va dimenticato che la stragrande maggioranza degli utenti nel mondo parla una lingua diversa dalla propria e non è quindi in grado di comprendere il contenuto del sito. Tenendo conto che l'inglese è una delle lingue più parlate al mondo, creare un sito con questo idioma ed il prorio, potrebbe rappresentare già un primo passo. Per rimanere competitivi, avere più visibilità online, offrire un'interfaccia comprensibile ai propri clienti esteri e poter pretendere di estendere la propria rete commerciale all'estero, si può già optare per la traduzione delle proprie pagine web nelle lingue che sembrano più rilevanti per la propria attività, facendo ricorso ad una Società di traduzione.



È innegabile che un sito disponibile in più lingue permetta di raggiungere un pubblico più ampio. Questo perché gli utenti avranno una maggiore propensione a rivolgersi ad un sito che parla la loro lingua. Un sito multilingue è un sito web sul quale l'utente può navigare e leggere i contenuti scegliendo una lingua tra quelle previste. La scelta di un sito web multilingue, è di vitale importanza per dare visibilità alla propria azienda, però non è sufficiente scegliere l'inglese come lingua prioritaria, anche perché potrebbe non essere la lingua più utile per il vostro business. Bisogna pertanto verificare prima quale possa essere la lingua più parlata nelle vostre aree operative e poi optare per quella più indicata. Basarsi solo sull'inglese potrebbe rivelarsi una scelta sbagliata. Il consiglio allora, è quello di affidarsi a dei Servizi di traduzione. In un mondo sempre più globalizzato per potersi affermare a livello commerciale bisogna sempre avvalersi di collaboratori affidabili e preparati e di partner esterni, come ad esempio, una società di traduzione professionale. Quasi sempre l'organico di queste aziende è formato prevalentemente da esperti in lingue straniere ed il più delle volte si tratta di madrelingua. Queste società sono in grado di fornire nella lingua richiesta, un supporto che può spaziare da quello commerciale a quello fiscale, da quello giuridico a quello economico e così via. Il fatto di essere madrelingua implica conoscenze che vanno oltre la semplice padronanza scolastica di una lingua straniera, ed è per questo motivo che molte società di traduzione facciano ricorso ad elementi non solo preparati a livello universitario ma che siano anche madrelingua. La clientela che fa ricorso a queste società deve poter contare sul fatto che il professionista non si limiti alla conoscenza della lingua straniera “tout court”, ma che ne conosca anche le sfumature più intrinseche.