Busca: al Castello del Roccolo la passeggiata "A spasso tra cappelle e dimore storiche"

Venerdì 25 giugno alle ore 14.30, il tour "A spasso tra cappelle e dimore storiche" accompagnerà alla scoperta di alcune delle bellezze di Busca e Costigliole Saluzzo.

Una passeggiata a Busca nel parco secolare del Castello del Roccolo e le sue sale superbamente decorate, un borgo, quello di Costigliole Saluzzo, che nasconde Palazzi nobiliari di notevole pregio, Palazzo Sarriod de La Tour e Palazzo Giriodi di

Monastero, e infine, percorrendo la Scala Santa sarà possibile visitare la Cripta del Cristo di Pietà, aperta in esclusiva in tale occasione, per mostrare gli affreschi del celebre Maestro d'Elva.