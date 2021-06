Eventi collaterali al Giro d'Italia Donne 2021

A inizio luglio la Cuneo e la sua Provincia saranno protagonisti della 32a edizione del Giro d'Italia Donne, che partirà proprio dalla Granda il 2 luglio con la Fossano – Cuneo, una crono a squadre di 26,7 km.

Giovedì 1° luglio alle ore 18,30, sul palco allestito in via Roma, si svolgerà la presentazione ufficiale delle 24 squadre in gara. Poche ore dopo la presentazione, alle 22, a calcare il palco sarà invece uno degli imitatori più amati d'Italia, volto noto della televisione nazionale, trasformista e voce conosciuta di Radio Deejay: il comico Claudio Lauretta, che con la sua travolgente comicità accompagnerà il pubblico nella serata di "vigilia" della partenza della corsa ciclistica internazionale.

Con l’occasione, la Città di Cuneo organizza delle visite guidate per le vie del centro cittadino, un viaggio nell'universo femminile per conoscere la storia e le vicende storico culturali della nostra città. Alice, Bettina, Carolina, Eleonora, Maria Luisa, Severina... sono solo alcuni dei nomi di donne protagoniste del loro tempo e del nostro passato cuneese e non solo.

Le visite si terranno:

venerdì 2 luglio alle ore 18.00 (ritrovo in Piazza ex Foro Boario, davanti alla sede ATL)

sabato 3 luglio alle ore 10.00 (ritrovo in Piazza ex Foro Boario, davanti alla sede ATL)

Partecipazione gratuita - posti limitati - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro giovedì 1° luglio 2021. Gruppi di massimo 15 persone.

Info e prenotazione: Conitours 0171 696206 – 698749 e info@cuneoalps.it (sarà garantito il rispetto delle normative vigenti in materia di Covid-19. Si richiede pertanto a tutti di essere dotati di mascherina che verrà fatta indossare durante la visita).