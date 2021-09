FFM: Saltano (al momento) VoXes e Rebel Bit, sale l’attesa per i Kor domenica a Fossano

Piccolo cambio nel programma di concerti di Fondazione Fossano Musica. Per il ‘Vocalmente - A Cappella Fest’ non si terrà sabato l’esibizione di VoXes e Rebel Bit mentre è confermato per domenica 27 giugno l’appuntamento con i Kor.

I Kor, diminutivo di Kor Vocal Ensemble, sono tra i principali esponenti della musica a cappella moderna. Un quintetto vocale versatile formato da cantanti con esperienze nazionali e internazionali. Cinque ragazzi che, partiti dalla Sardegna, sono arrivati a esibirsi in vari stati europei e ricevere riconoscimenti di rilievo mondiale.

Il gruppo è formato dai soprani Alice Madeddu e Barbara Crisponi, il contralto Caterina D’Angelo, il baritenore Manuel Cossu e il baritono Alessandro Porcu. Il 23 aprile 2018 hanno pubblicato il loro primo disco, un mix che, nei sei brani presenti, permette di spaziare tra generi e tecniche diverse tra loro.

Il concerto si terrà sempre nella cornice di piazza Castello a Fossano a partire dalle ore 20.45 del 27 giugno. Seguiranno aggiornamenti circa la nuova calendarizzazione del concerto firmato VoXes e Rebel Bit.

Per info e prenotazioni LINK