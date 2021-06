La “pastrygelateria” delle Langhe festeggia un anno e saluta la ripartenza con una doppia festa

Chi da un territorio riceve, a quel territorio deve anche saper dare. E’ questa la filosofia con la quale ormai da un anno Giorgio Valentino accoglie i clienti che varcano la porta del suo "Précis", di piazza Umberto I a Monforte d’Alba.



Qui, nel nuovo locale affacciato su una delle piazzette più amate dai turisti tornati a visitare le colline dell’Unesco, lo chef pasticcere di origini vercellesi, con trascorsi in alcune tra le più blasonate cucine del Nord Italia (tra queste quella del due stelle Michelin Giancarlo Perbellini, ma anche la "Locanda del Pilone" ad Alba, dove si è innamorato delle Langhe), ha voluto realizzare la prima "pastrygelateria" nata su queste colline.



Un luogo dove l’alta pasticceria incontra il piacere del gelato, in un matrimonio del gusto celebrato con grande attenzione alla qualità delle materie prime (panna e latte piemontesi, pistacchio di Bronte Igp, Mandorla d’Avola, vaniglia Burbon del Madagascar, zucchero integrale di canna Muscovado, per citarne alcune) e alle produzioni del territorio (Nocciole Piemonte Igp dell’Alta Langa, frutta a km zero), oggetto anche delle diverse collaborazioni che il giovane imprenditore ha già stretto con diverse importanti realtà attive su queste fortunate colline.



In questa direzione prosegue felicemente il sodalizio avviato nello scorso autunno con Davide Marengo, titolare dell’azienda agricola "La Rachilana", cantina vinicola del paese che ha dentro di sé tutta la storia e i valori di un territorio.



Un connubio che ora si allarga alle etichette della cantina "Josetta Saffirio", altro storico produttore del comune bandiera arancione del Touring Club Italiano, oggi portata avanti da Sara Vezza rispettando i dettami dell’agricoltura biologica e biodinamica.



Proprio i vini di queste aziende saranno tra i protagonisti dell’appuntamento col quale Giorgio Valentino tiene ora a festeggiare il primo compleanno del suo locale.



Un anniversario certamente particolare, come spiega lo stesso chef: "Abbiamo aperto con grande entusiasmo, nonostante avessimo ben presenti i rischi ai quali saremmo andati incontro. Dopo i primi mesi di grande lavoro, la situazione è diventata quella che tutti ben ricordiamo, ma non ci siamo persi d’animo e, anzi, abbiamo continuato a tenere aperto, felici di poter offrire un servizio al paese e approfittandone anche per fare nuovi lavori al locale, mettendo mano a quanto non si era potuto fare nel giugno scorso. Ora siamo felici di poter ripartire e vogliamo farlo con un evento che vuole rappresentare il nostro augurio per la ripresa di tutto questo magnifico territorio".



L’appuntamento è quello in programma per domenica 27 giugno, quando in paese è anche prevista l’apertura di una nuova edizione di "Monfortinjazz", con protagonisti Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura. Doppio il concerto all’auditorium Horszowski (alle ore 18 e alle 21.30), sarà doppio anche lo speciale aperitivo che Précis proporrà a partire dalle 11 e dalle 18.



Al Nebbiolo d’Alba Spumante Metodo Classico Brut Rosé di Josetta Saffirio e alla Nas-Cetta prodotta da La Rachilana si accompagneranno così le preparazioni gourmet di "Précis", come il gelato in declinazione salata (al peperone), la burrata "2.0" con sorbetto pomodoro e basilico, e una imperdibile battuta di Fassona realizzata con le carni dell’Antica Macelleria Roddolo di Monforte. Specialità che Giorgio Valentino ha studiato per questo speciale appuntamento, mentre su piazza Umberto I, a partire dalle 15 e per tutto il pomeriggio, saranno presenti animazioni per bimbi aperte a tutti i presenti.





"Précis" si trova al civico 22 di piazza Umberto I a Monforte d’Alba. Per contatti, 334/935.31.81.