Mostra personale di Marco Paschetta a Mondovì nella sede di Illustrada Associazione Culturale

Il 26 giugno 2021 alle ore 16 verrà inaugurata presso la “saletta illustrada” del coworking Giallo uovo la mostra personale di Marco Paschetta “Figura Messicola.



Immagini disegnate cresciute tra le spighe”. L’esposizione comprenderà una ricca selezione d’illustrazioni e tavole a matita tratte dai libri “Pistillo” (Diabolo Edizioni), fumetto nella terna finalista del Premio Andersen, “La luna e i falò”di Cesare Pavese (Mondadori) e “Zum Zum”di Marìa José Ferrada Lefenda (Abuenpaso editorial).



Questo evento di inizio estate, sancisce l’inizio della collaborazione con i nuovi partner dell'associazione e organizzatori del festival “Imaginè” di Vernante: Noau Officina Culturale.



Durante la giornata di inaugurazione, in Via del Santuario 3D a Mondovì, l’autore sarà felice di incontrare il pubblico e dedicare con un disegno le copie dei suoi libri.



Ricordiamo che si potranno acquistare i libri di Marco Paschetta presso le librerie partner del Festival Illustrada: Lettera_22, Libreria Confabula, Banco Libreria e Librerie.coop Mondovicino. Chi non potesse partecipare, può comunque richiedere una copia dei libri con dedica dell’autore contattando direttamente i librai.