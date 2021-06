Peveragno è Covid-free: "Contnuiamo con i vaccini e non abbassiamo la guardia, ma godiamoci il momento"

Peveragno conta, oggi (mercoledì 23 giugno), zero casi Covid-positivi e si qualifica come territorio Covid-free.



Un risultato che permette ai residenti di tirare un sospiro di sollievo, specie dopo le fasi più critiche vissute nell'autunno dell'anno passato: "Ora dobbiamo portare avanti la campagna di vaccinazione, e non abbassare la guardia ancora per qualche tempo, ma godiamoci comunque questo momento" si legge sul comparso oggi sulla pagina Facebook ufficiale del Comune.



"L'elenco dei protagonisti che hanno lavorato per permetterci di arrivare a questo giorno felice è lunghissimo: il Servizio Sanitario dell'ASL CN1, le Forze dell'Ordine, i volontari di Protezione Civile (AIB, ANA Protezione Civile, SASP), i Volontari Civici, i benefattori che hanno sostenuto economicamente la nostra comunità, i Medici di base che hanno contribuito alla campagna vaccinale e hanno lavorato tantissimo in questi mesi per non lasciare nessuno solo, tutti gli addetti del mondo della sanità, con una dedica speciale agli addetti che lavorano nelle RSA... e sicuramente dimentichiamo qualcuno. A tutti va un grande GRAZIE da parte dell'Amministrazione Comunale di Peveragno".